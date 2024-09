Ovládate slovenčinu? Nato alebo na to

Bratislava 18. septembra (TASR) - Správne sú oba výrazy, ale každý má iný význam.



Nato môže byť príslovka vyjadrujúca časovú postupnosť, následnosť. Jej synonymom je príslovka potom. Napríklad: Odišiel do zahraničia, ale o rok nato príde zas.



Taktiež môžeme slovo nato použiť vo funkcii ukazovacieho príslovkového zámena. V takom prípade je to vo význame: nato - aby. Napríklad: Priatelia sú nato, aby si pomáhali.



Oddelené predložkové spojenie na to spája predložku na s ukazovacím zámenom to. Napríklad: Dávaj na to pozor! Čo hovoríš na to, že pôjdeme na dovolenku? Prečo sa ma na to pýtaš?