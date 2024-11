Ovládate slovenčinu? Tohto a nie je

Bratislava 27. novembra (TASR) - Slová tohoto, neni a nieje v slovenčine nepoznáme.



Tvar tohoto je čechizmus. V slovenčine sú zámená toto a tento v genitíve jednotného čísla mužského a stredného rodu iba v tvare tohto. Napríklad: Princezná sa zaľúbila do tohto mládenca.



Ak chceme vyjadriť záporný tvar slovesa byť v prítomnom čase, vždy ho píšeme oddelene - nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú. Ide totiž o časticu a vyčasované sloveso byť, nie je to jedno slovo. Nespisovný je aj český tvar neni.



Napríklad: Dnes na to nie som disponovaný. Rodičia dnes nie sú v robote. Váš problém aktuálne nie je na stole.