Slovenka a Čech sa stali celosvetovými víťazmi s projektom čistiarne

Bern/Bratislava 23. apríla (TASR) - Študentka zo Slovenska Anna Podmanická (19) a český študent Tomáš Čermák (18) sa stali celosvetovými víťazmi v súťaži The Earth Prize so svojím projektom zameraným na čistenie vody prostredníctvom sily svetla a plazmy. Okrem čistenia vody však ponúka aj nové riešenia v boji s antibiotickou rezistenciou. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy The Earth Prize zverejnenej na sociálnej sieti.



Inovatívny systém dvoch vedcov odstraňuje antibiotiká a rezistentné baktérie z odpadových vôd a ponúka energeticky účinné a nákladovo efektívne riešenie, ktoré by mohlo zmeniť dostupnosť čistej vody na celom svete. Spočíva v spojení dvoch rôznych prístupov - Čermákovej práce so studenou plazmou zameranou na ničenie škodlivín a baktérií odolných voči antibiotikám a Podmanickej výskumu v oblasti čistenia vody fotokatalýzou. Spojením týchto prác vznikol systém, ktorý nazvali PURA.



The Earth Prize je najväčšia svetová environmentálna súťaž pre mladých ľudí, ktorej cieľom je inšpirovať a podporiť budúcu generáciu environmentálnych lídrov a inovátorov a vytvoriť globálnu platformu na zdieľanie ich riešení. Do súťaže sa zapájajú vedci z celého sveta s tisíckami projektov.



Súťaž má sedem regionálnych víťazov - z Oceánie, Ázie, Blízkeho východu, Afriky, Európy, Severnej Ameriky a Strednej a Južnej Ameriky. Celosvetového víťaza z nich následne vyberá verejnosť prostredníctvom hlasovania. Od roku 2021 The Earth Prize podporila viac ako 14.000 mladých ľudí v 160 krajinách.



Súčasťou ocenenia je 12.500 dolárov (viac ako 11.400 eur) na ďalšie rozvinutie projektu. Študenti Podmanická a Čermák budú vďaka tomu môcť pracovať na väčšom prototype, ktorý bude schopný filtrovať viac vody. Podľa Čermáka aktuálne dokážu spracovať mililitre až litre vody a chceli by sa dostať na úroveň desiatok litrov. V budúcnosti by si želali dosiahnuť, aby sa ich technológia mohla používať v čistiarňach odpadových vôd.