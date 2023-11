NEŠŤASTIE V POĽSKU: Slovenka a Čech vypadli z balkóna kúpeľného hotela

Varšava 3. novembra (TASR) - Dvadsaťtriročná Slovenka spolu s dvadsaťjedenročným Čechom vypadli z balkóna na treťom poschodí kúpeľného hotela v poľskom meste Kolobrzeg (Kolobreh) na pobreží Baltského mora. Život Čecha sa lekárom v miestnej nemocnici už nepodarilo zachrániť, Slovenka podľa prokuratúry podstúpila náročnú operáciu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry PAP.



K incidentu došlo ešte v utorok predpoludním. Ich pád na betónovú plochu videl jeden zo zamestnancov sanatória, ktorý privolal záchranku.



Okolnosti prípadu teraz vyšetruje prokuratúra. Do sanatória Baltyk prišla dvojica v pondelok, rezerváciu mala na dve noci. Slovenka a Čech sa boli večer po príchode sami prejsť. Potom sa vrátili do apartmánu, z ktorého už nevyšli.



"Nezanechali list na rozlúčku a nič nenasvedčuje tomu, že to mala byť samovražda," povedal prokurátor Ryszard Gasiorowski. Podľa neho však nie sú dôkazy ani o tom, že v byte došlo k nejakej roztržke a niekto ich z balkóna vysotil.



O prípade poľské úrady informovali veľvyslanectvá Slovenska aj Česka. Do Poľska by mali prísť rodičia mŕtveho Čecha, ktorých chcú vyšetrovatelia vypočuť. Taktiež dúfajú, že čoskoro budú môcť vypočuť aj zranenú Slovenku.