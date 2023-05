Musilová bude veliteľkou simulovanej vesmírnej misie s paraastronautom

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská astrobiologička Michaela Musilová bude veliteľkou simulovanej vesmírnej misie, ktorá bude mať v posádke paraastronauta. Uskutoční sa v poľskej vesmírnej výskumnej stanici LunAres. Priblížila to Musilová s tým, že misia je súčasťou výskumnej štúdie, ktorá je zameraná na náročnejšie vesmírne misie, najmä čo sa týka ľudských faktorov.



V tíme tak bude aj simulovaný astronaut s fyzickým postihnutím. Chcú sa podľa jej slov pripraviť na skutočné misie, napríklad na Mars, a na situáciu, keď sa niekto zraní. Budú tak vedieť správne reagovať. "Zároveň chceme vesmír sprístupniť aj ľuďom, ktorí majú existujúce postihnutie. Ale napríklad sú brilantní v biológii, inžinierstve alebo v niečom inom a pre postihnutie by normálne nemohli ísť do vesmíru," doplnila.



Ak sa podľa nej vie vytvoriť priaznivé prostredie aj pre nich, môžu ísť aj oni na vesmírne misie. Posádka bude musieť prejsť výcvikom prežitia v extrémnom prostredí. To má zahŕňať prežitie vo vzduchu, vo vode a na pevnine, ako aj lekársky výcvik prvej pomoci.