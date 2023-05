Slovenka Renáta D., ktorú obvinili z terorizmu, zostáva vo väzbe

Banská Bystrica 3. mája (TASR) - Slovenka Renáta D., ktorá je obvinená pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, zostáva vo väzbe. Rozhodol o tom v stredu na neverejnom zasadnutí sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici. Rozhodnutie nie je právoplatné, jej právny zástupca podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd (NS) SR.



Sudca rozhodoval o žiadosti Renáty D. o prepustenie z väzby. Ako informoval jej advokát Michal Ševčík, žiadosť zdôvodnili prieťahmi vo vyšetrovaní. Podľa neho od februára, keď ju ŠTS zobral do väzby, vo vyšetrovacom spise nepribudol žiadny relevantný dôkaz. Obvinená zostáva vo väzbe z dôvodu, aby nemohla utiecť a pokračovať v trestnej činnosti.



"Hoci ŠTS zamietol žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, konštatuje, že určité prieťahy v prípravnom konaní sú a tempo by malo byť trochu iné. Moja klientka vníma väzbu veľmi zle. Najmä oddelenie od dcéry, ktorá má okolo deviatich rokov a bola s ňou od narodenia. Syn už má 18 rokov, je nahnevaný na otca a viní ho z toho, čo si musia s matkou vytrpieť. Rodina je roztrhnutá, obe deti sú v rôznych centrách na Slovensku," konštatoval Ševčík. Jeho klientka obvinenie v celom rozsahu popiera.



"Ubezpečujem vás, že vyšetrovanie prebieha lege artis," zdôraznil prokurátor.



Ženu obvinenú z terorizmu dopravil z Iraku na Slovensko vládny špeciál ešte vo februári na základe repatriácie slovenských občanov, ktorú zabezpečuje ministerstvo zahraničných vecí. Väzobné stíhanie v marci potvrdil aj NS SR, ktorý zamietol jej sťažnosť. Rovnako ako ŠTS ani NS SR vtedy neakceptoval dôvody kolúznej väzby, ktoré navrhoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.



Ako sa konštatuje v prvom uznesení o väzbe, obvinená sa pravdepodobne na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie s cieľom pripojiť sa k manželovi lekárovi už ako bojovníkovi teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS). Urobila to aj napriek tomu, že deti vystavila nebezpečenstvu v tom čase prebiehajúcej sýrskej občianskej vojny a svojvôli vlády teroristickej skupiny Islamský štát. Obvinená stotožňujúc sa s ideológiou ISIS ako manželka vyššie postaveného člena v štruktúre teroristickej skupiny sa starala o potreby rodiny. Počas pôsobenia na rôznych miestach v Sýrii vychovávali obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu.



Po územnej a vojenskej porážke ISIS rodinu zadržiavali v rôznych detenčných zariadeniach pod kontrolou Sýrskych demokratických síl. Renáta D. využila fakt, že je slovenskou štátnou občiankou a požiadala o repatriáciu pre ňu aj deti. Manžel obvinenej má byť údajne vo väzení pre militantov Islamského štátu.