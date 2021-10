Slovenka žije v New Yorku 7 rokov,jej pocit domova ovplyvnila pandémia

Bratislava/New York 30. októbra (TASR) - Slovenka Kristína Sojáková pracuje už sedem rokov v americkom New Yorku, v centrále jednej z najznámejších IT firiem sveta. V USA sa už cítila ako doma, pandémia ochorenia COVID-19 však pomenila pomery. Mnohí jej kamaráti sa odsťahovali na vidiek. Veľa kolegov z medzinárodného kolektívu sa rozhodovalo, či neodísť počas lockdownu domov. Samotná firma však podľa nej prechod na prácu z domu zvládla bez problémov, naďalej fungujú najmä online.



"V septembri sme sa chystali naspäť do práce, v New Yorku sa to trochu pozdržalo. Tým, že to mesto je, aké je, stále je tu život na ulici, človek má aj vo výťahu 20 ľudí so sebou, tak zabezpečiť bezpečné prepravenie sa do kancelárie je ťažké," poznamenala Sojáková.



V newyorskej centrále pracuje už sedem rokov, prestúpila tam z bratislavskej pobočky. "Momentálne som IT operations manager. V ľudskej reči - snažíme sa, aby naše oddelenie fungovalo ako hodinky, aby si naši technici mohli robiť svoju prácu nerušene," priblížila.



Ako hovorí Sojáková, pri presune do zahraničia si sama neuvedomovala, o akú zásadnú zmenu ide. Chýba jej najmä zázemie v podobe rodiny a priateľov, ale aj známe miesta či veci. New York jej však v mnohom učaroval. "Ako to na uliciach žije, koľko tu človek vidí rozmanitosti, pretlak všetkého, všetkých kultúr, všetkých vrstiev, kuchýň. Človek len keď už ide z práce domov, tak má kopu nových zážitkov," opísala.



S domovinou sa snaží udržiavať kontakt napríklad počúvaním slovenských podcastov. Sleduje aj aktuálne dianie. Okrem toho je aktívna v neformálnej skupine The Slovak Professionals in New York, ktorá spája vyše 2500 Slovákov v USA pôsobiacich v rôznych odvetviach.