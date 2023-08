Slovenku obvinenú z terorizmu Renátu D. prepustili z väzby na slobodu

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) - Slovenku obvinenú z terorizmu Renátu D., ktorú vládny špeciál vo februári dopravil z Iraku na Slovensko, prepustili v pondelok z väzby na slobodu. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Rozhodnutie nie je právoplatné. Pre TASR to potvrdil jej právny zástupca Rastislav Urbáni.



ŠTS prijal písomný sľub a väzbu obvinenej nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Medzi obmedzenia, ktoré jej uložil, patrí zákaz vycestovať do zahraničia a povinnosť odovzdať pas. Poloha obvinenej bude monitorovaná technickým zariadením.



Renátu D. obvinili pre obzvlášť závažné zločiny založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, vojnového bezprávia a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Na Slovensko ju spolu s deťmi dopravili na základe repatriácie slovenských občanov, ktorú zabezpečuje ministerstvo zahraničných vecí. ŠTS ju hneď zobral do väzby. Ešte v máji zamietol jej žiadosť o prepustenie z väzby, čo potvrdil aj Najvyšší súd SR. Zostala v nej z dôvodu, aby nemohla utiecť a pokračovať v trestnej činnosti.



Ako sa konštatuje v prvom uznesení o väzbe, obvinená sa pravdepodobne na prelome rokov 2014 a 2015 dostala na územie Sýrie s cieľom pripojiť sa k manželovi lekárovi už ako bojovníkovi teroristickej organizácie Islamský štát (ISIS). Urobila to aj napriek tomu, že deti vystavila nebezpečenstvu v tom čase prebiehajúcej sýrskej občianskej vojny a svojvôli vlády teroristickej skupiny Islamský štát. Počas pôsobenia na rôznych miestach v Sýrii mala spolu s manželom vychovávať obe deti v duchu ideológie radikálneho islamu.