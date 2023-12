Slovenky v podcaste Medúza hovoria o svojej skúsenosti so znásilnením

Bratislava 11. decembra (TASR) - Sedem Sloveniek sa v podcaste Medúza otvára o svojej skúsenosti so znásilnením. Podcast sa venuje téme sexuálneho násilia páchaného na ženách a je súčasťou osvetovej kampane. Jej autorom je nezisková organizácia Centrum Slniečko.



Ako priblížila riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko a jedna z koordinátoriek projektu Marianna Kováčová, na Slovensku je oproti Rakúsku desaťnásobne menej znásilnení. Nie však preto, že by k znásilneniam na Slovensku dochádzalo menej. "Až 85 percent Sloveniek po incidente sexuálneho násilia nevyhľadalo pomoc. Nie je teda pravda, že by sa to u nás nedialo. Ženy o tom len nahlas nehovoria," upozornila.



Počas života podľa prieskumov zažilo sexuálne násilie 100.000 Sloveniek s tým, že ide iba o nahlásené prípady. Faktom je, že takmer 90 percent žien násilníka poznalo, a preto mnohé z nich nenahlásili znásilnenie. "Hoci ide o závažné porušenie ľudských práv, slobôd a dôstojnosti, veľmi sa o ňom nehovorí. Ak sa to však nezmení a spoločnosť nepochopí, že k nemu dochádza často v našej bezprostrednej blízkosti, nebudeme sa venovať ani prevencii, nebudeme mať dostatok odborníkov či centier, kde budú môcť preživšie nájsť pomoc," dodala Kováčová.