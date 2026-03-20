Slovenská a česká enviroagentúra rozvíjajú spoluprácu
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Česká informačná agentúra životného prostredia (CENIA) budú na odbornej báze zdieľať svoje skúsenosti vrátane technologických riešení a dátovej podpory, ktoré pomôžu životnému prostrediu aj občanom. Vyplýva to z prvého pracovného stretnutia v Prahe, kde generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík prezentoval výsledky programu obnovy starších rodinných domov. Českí partneri prejavili záujem o zdieľanie skúseností a know-how, najmä v oblasti využívania informačno-technologických riešení pri spracovaní žiadostí z programu Obnov dom. TASR o tom informovala tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) priblížil, že obnovou prešlo na Slovensku viac ako 25.000 rodinných domov a na účtoch domácností je vyše 373 miliónov eur. „Obnov dom je dnes jeden úspešný projekt, ktorý zbiera medzinárodné ocenenia. A čo je kľúčové, majiteľom rodinných domov doručujeme adresnú a rýchlu pomoc, prinášame odborné riešenia, efektivitu bez zbytočnej byrokracie,“ povedal Taraba. Deklaroval, že v projekte bude MŽP pokračovať.
SAŽP za ostatné dva roky podľa Moravčíka posilnila dátové kapacity, skrátila čakacie lehoty pri administrácii podpory pre občanov, čo zautomatizovalo procesy a zrýchlilo vyplácanie dotácií.
Témou stretnutia agentúr bolo aj využívanie umelej inteligencie v štátnych organizáciách, osobitne v prostredí dátových platforiem pre životné prostredie. V tejto oblasti chce slovenská SAŽP využiť skúsenosti českých partnerov pri príprave medzinárodných projektov. „Pokladáme sa aj z historického hľadiska za najvýznamnejších partnerov, ktorí majú vysoký potenciál spoločných krokov pri získavaní medzinárodných projektových zdrojov na vedecko-výskumné účely, ako aj na implementáciu technologických riešení v oblasti dát o životnom prostredí. A to sme potvrdili aj na pracovnom stretnutí oboch inštitúcií v Prahe,“ uviedol Moravčík.
Šéfovia enviroagentúr sa venovali aj projektovým príležitostiam v rámci grantových schém Európskej komisie. Diskutovali tiež o možnostiach spoločného uchádzania sa o účasť v programe Horizon Europe. Časť stretnutia tvorila aj oblasť snímkovania Zeme a dátových produktov, ktoré zohrávajú úlohu pri monitorovaní zmien v krajine a pri tvorbe environmentálnych politík, priblížilo ministerstvo.
