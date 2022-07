MEDZINÁRODNÁ AKCIA: Odhalili drogový gang a našli aj ilegálne zbrane

Budapešť 20. júla (TASR) - Slovenské a maďarské policajné orgány v spolupráci s rakúskou políciou odhalili zločineckú skupinu obchodujúcu s drogami. V Rajke tiež pri domovej prehliadke slovenského občana odhalili najväčší ilegálny arzenál zbraní v Maďarsku za ostatných 25 rokov, informoval spravodajca TASR v Budapešti.



O akcii s krycím názvom Parketár v stredu v Budapešti informovali zástupcovia slovenskej a maďarskej polície za účasti riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomíra Daňka a riaditeľa maďarského Národného vyšetrovacieho úradu Pohotovostnej polície Árona Jeneyho.



Riaditeľ NAKA povedal, že trestné stíhanie v tejto veci sa začalo 7. decembra 2021, 12. júla 2022 rozbehli akciu Parketár v spolupráci s políciou Maďarska a Rakúska.



"V rámci akcie bolo vykonaných 12 domových prehliadok v Rajke a v Mosomnagyaróvári, v Rakúsku a na Slovensku, pričom bolo zaistených niekoľko druhov omamných látok, najmä vyše troch kilogramov kokaínu, ale aj pervitín a marihuana. Bola zaistená značná finančná hotovosť vyše 300.000 eur, zlaté tehličky, šperky, väčšie množstvo elektronických stôp, ktoré budú podrobené elektronickému skúmaniu a ilegálne držané zbrane," spresnil Daňko.



Podľa jeho slov vyšetrovateľ NAKA zadržal sedem osôb na území Slovenska, ďalšie štyri osoby zadržali v Rakúsku. Dňa 13.7.2021 vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči 16 osobám za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok alebo prekurzorov, za ich držanie a obchodovanie s nimi. Obvineným hrozí v prípade uznania viny trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, alebo doživotie.



Zločinecká skupina mala pôsobiť minimálne od roku 2016 na území Bratislavského kraja, ako aj v zahraničí. Nedovolené omamné látky, najmä pervitín a kokaín, získavala od mexického a rumunského kartelu vo Viedni, spresnil riaditeľ NAKA.



Bolo to viac ako 100 kilogramov kokaínu, ktorý následne prevážala na územie SR, odkiaľ ho ďalej distribuovala dílerom a konečným užívateľom.



"O nehnuteľnostiach, v ktorých by sa mohli nachádzať veci pochádzajúce z trestnej činnosti, sme informovali aj orgány polície Maďarska, ktoré začali samostatné trestné stíhanie," povedal Daňko.



Maďarskí policajti informovali, že pri domovej prehliadke slovenského občana D. Š. v Rajke našli najväčší ilegálny arzenál zbraní v Maďarsku za ostatných 25 rokov. Bolo to 59 rôznych druhov strelných zbraní, vyše 40.000 kusov streliva a päť kilogramov výbušnín.















(spravodajca TASR Ladislav Vallach)