Slovenská advokátska komora nominovala na post GP Maroša Žilinku

Bratislava 9. októbra (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) navrhuje na post generálneho prokurátora riaditeľa ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku. TASR to potvrdila hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.



"Domnievame sa, že generálnym prokurátorom by mal byť kandidát, ktorý fungovaniu prokuratúry rozumie a zároveň má vysoký morálny aj odborný kredit," odôvodnila hovorkyňa nomináciu.



Žilinka v minulosti dozoroval kauzy ako podvod na nebankový subjekt Drukos, Transpetrol a prípad exsiskára Ľuboša Kosíka. Tiež kauzu Technopol Servis, kde je obvinený Marian K. Žilinka spoločne s prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR Petrom Šufliarskym a advokátom Danielom Lipšicom mali byť terčom plánovaného vražedného útoku.



Za šéfa prokurátorov majú kandidovať aj prokurátor ÚŠP Ján Šanta, sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a prokurátor GP Jozef Čentéš. Šantu nominoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Klimenta navrhol Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Remetu poslanci za OĽANO Igor Hus a Ján Krošlák. Čentéša do funkcie navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj viaceré právnické fakulty.



Návrhy na kandidátov možno podávať do piatka 16.00 h. Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Generálneho prokurátora menuje prezident SR.