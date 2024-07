Slovenská advokátska komora rešpektuje nález ÚS o trestných kódexoch

Bratislava 4. júla (TASR) - Nález Ústavného súdu (ÚS) SR potvrdil, že volanie po zásadnom znížení trestných sadzieb nemožno označiť za protiústavné. Uviedol to predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla v reakcii na stredajší (3. 7.) nález ÚS o tom, že väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR. SAK ho zároveň rešpektuje a oceňuje, že ÚS vo veci rozhodol rýchlo.



Nález ÚS nepovažuje SAK za prekvapujúci. "Naopak, je v súlade s očakávaniami vychádzajúcimi z doterajšej judikatúry ÚS SR aj s písomným stanoviskom komory v tomto konaní," priblížila komora s tým, že očakáva, že pôjde o dôležitý prameň práva aj pre budúce legislatívne zmeny.



Puchalla v tejto súvislosti poukázal na to, že spolu s väčšinou odborníkov na trestné právo takmer 20 rokov upozorňovali, že trestná politika SR je nastavená neprimerane prísne a je potrebné ju vhodne zosúladiť s trestnými sadzbami obvyklými v členských štátoch EÚ.



SAK však vníma kriticky to, že prijímaniu novely nepredchádzalo štandardné pripomienkové konanie. "Domnievame sa, že v prípade riadneho legislatívneho procesu a širšej odbornej diskusie bolo možné predísť chybám, ktoré Ústavný súd SR označil za protiústavné," doplnila.



ÚS SR v stredu rozhodol, že väčšina napadnutej novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR, niektoré časti však nie. Vyslovenie nesúladu s ústavou sa netýka zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry či zmien trestných sadzieb alebo hraníc škôd pri majetkovej trestnej činnosti.