Slovenská agentúra životného prostredia získala grant za 17 miliónov
Pre ministra životného prostredia Tarabu je kľúčové, že SAŽP je dnes životaschopnou organizáciou.
Bratislava 22. decembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spolu s partnermi uspela s projektom LIFE NatAdapt SK, ktorý umožní nasmerovať 17 miliónov eur na projekty, ktoré podporia adaptačné plány samospráv na zmenu klímy aj realizáciu vodozádržných opatrení či zelených striech. Projekt prešiel hodnotením Európskej komisie a na konci tohto roka podpísali grantovú zmluvu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Projekt LIFE NatAdapt SK je zameraný na posilnenie adaptačnej kapacity Slovenska na zmenu klímy. Jeho súčasťou je aj podpora adaptácie miest a obcí, a to prostredníctvom testovania inovatívnych prístupov, pilotných riešení a zriaďovania tzv. living labs, ktoré umožňujú obyvateľom spolupracovať na návrhoch riešení, priblížil envirorezort. Jednou z konkrétnych aktivít projektu bude aj zlepšenie kvality mestského prostredia a posilnenie kapacít samospráv pri plánovaní a realizácii adaptačných opatrení na lokálnej úrovni. V rámci pilotných miest budú mať podľa MŽP napríklad v Púchove plánované opatrenia ako zelené plochy a vodné prvky prínos pre dve tretiny obyvateľov mesta.
Financie z grantu prispejú podľa generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka k zlepšovaniu kvality mestského prostredia a k posilneniu kapacít samospráv pri plánovaní a realizácii adaptačných opatrení na lokálnej úrovni. „Sme veľmi hrdí, že sa nám tento projekt podarilo pripraviť a presadiť. Pracovali sme na ňom systematicky necelé dva roky,“ povedal Moravčík. SAŽP môže podľa neho v nasledujúcom desaťročí realizovať konkrétne prakticko-vedecké opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku lepšie zvládať dosahy zmeny klímy.
Pre ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) je kľúčové, že SAŽP je dnes životaschopnou organizáciou, ktorá pomáha ľudom pri obnove rodinných domov, zbiera medzinárodné ocenenia a aktuálne aj granty, ktoré nasmerujú peniaze na zmysluplné projekty. „Financie z grantu využijú štátne podniky aj odborné organizácie, ako je napríklad Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba či Výskumný ústav vodného hospodárstva. Som presvedčený, že štát vie efektívne a zmysluplne zabezpečovať odborné aktivity a rovnako aj pestovať u našich detí povedomie ku skutočnej ochrane životného prostredia,“ povedal Taraba. Schválený grant je podľa neho dôkazom, že environmentálna politika je na Slovensku akceptovaná na európskej úrovni.
