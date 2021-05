Mladí vedci sa môžu prihlásiť na letnú školu Slovenskej akadémie vied

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) pozýva žiakov vo veku od desiatich do 15 rokov do svojich laboratórií. Občianske združenie All4Science, ktoré spája popularizátorov z radov vedcov SAV, organizuje druhý ročník Letnej školy mladých vedcov 2021. Účastníci dostanú príležitosť zoznámiť sa s vedeckým prostredím, zábavnou formou si prehĺbia poznatky a získajú praktické zručnosti z oblasti biológie, chémie, fyziky, informatiky a programovania. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.



"Stretnutia s reálnymi vedcami, ktorí robia skutočnú vedu, sú najdôležitejšie práve v mladosti, lebo vtedy si vytvárame vzory. Keď vedecký pracovník dieťa zaujme, takáto skúsenosť môže v žiakovi do významnej miery naštartovať svoj spôsob uvažovania, ktorý bude blízky racionalite a možno bude mať aj naštartovanú cestu a povie si - tadeto chcem ísť, lebo sa mi to páči," zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík, podľa ktorého je práca so žiakmi základných škôl jedna z najdôležitejších popularizačných aktivít SAV.



Podmienkou účasti na Letnej škole mladých vedcov je vyplnenie prihlasovacieho formulára na stránka združenia All4Science a opísanie vlastnej predstavy vedeckého projektu. Zástupcovia SAV následne prihlášky posúdia a vyberú 15 žiakov, ktorí si v termíne od 19. do 23. júla vyskúšajú prácu v skutočnom vedeckom laboratóriu.



Mladí výskumníci budú podľa svojich preferencií rozdelení do malých skupín. Pod vedením vedcov z ústavov SAV budú pracovať na vlastných projektoch, realizovať experimenty v laboratóriách a prezentovať svoje vedecké výsledky na záverečnej absolventskej konferencii.



Registrácia je otvorená do 15. júna. Letná škola mladých vedcov sa uskutoční za dodržania platných epidemiologických opatrení.