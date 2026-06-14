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Slovenská akadémia vied otvorila výzvu pre mladých vedcov
Prihlášku si môžu podať absolventi doktorandského štúdia, ak ku dňu otvorenia výzvy na podanie prihlášky ubehlo od dátumu obhajoby ich dizertačnej práce maximálne 60 mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z Podporného fondu Štefana Schwarza. Ten vytvára možnosť zamestnať postdoktorandov zo Slovenska i zahraničia prostredníctvom príspevku do mzdového fondu organizácie, ktorá absolventa prijíma do pracovného pomeru. Informuje o tom SAV na svojom webe.
Prihlášku si môžu podať absolventi doktorandského štúdia, ak ku dňu otvorenia výzvy na podanie prihlášky ubehlo od dátumu obhajoby ich dizertačnej práce maximálne 60 mesiacov. Mladí vedci v rámci konkurzu obhajujú projekty, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV. Úspešní uchádzači získavajú príspevok ku mzde na dva až tri roky.
„Hlavným cieľom je stabilizovať mladých pracovníkov so zahraničnou skúsenosťou na pracoviskách SAV a podporiť tak budúci rozvoj ústavov SAV,“ uviedla akadémia. V predchádzajúcej výzve bolo podaných 64 žiadostí a pridelených bolo 26 príspevkov.
Žiadosti je možné podávať do 30. júna.
Prihlášku si môžu podať absolventi doktorandského štúdia, ak ku dňu otvorenia výzvy na podanie prihlášky ubehlo od dátumu obhajoby ich dizertačnej práce maximálne 60 mesiacov. Mladí vedci v rámci konkurzu obhajujú projekty, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV. Úspešní uchádzači získavajú príspevok ku mzde na dva až tri roky.
„Hlavným cieľom je stabilizovať mladých pracovníkov so zahraničnou skúsenosťou na pracoviskách SAV a podporiť tak budúci rozvoj ústavov SAV,“ uviedla akadémia. V predchádzajúcej výzve bolo podaných 64 žiadostí a pridelených bolo 26 príspevkov.
Žiadosti je možné podávať do 30. júna.