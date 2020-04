Slovenská akadémia vied spúšťa projekt SAV vzdeláva žiakov

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) spúšťa projekt SAV vzdeláva žiakov. Vedci hľadajú možnosti, ako v období pandémie nového koronavírusu pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom, a tak pripravujú vzdelávacie videá, ktoré poslúžia ako doplnok k vyučovaniu na diaľku. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



Videá vedcov budú umiestnené na portáli www.ucimenadialku.sk v sekcii zdroje a šírené prostredníctvom sociálnych sietí. "Neustále sa zamýšľame nad tým, ako môžeme byť v týchto časoch pre verejnosť užitoční. Fakty a pravda – to sú naše základné pracovné nástroje, a tak sme sa rozhodli priniesť ich online do domácností našich školákov. Verím, že vzdelávacie videá zo strany akadémie vied budú užitočné pre všetkých, ktorí dnes musia čeliť vyučovaniu prostredníctvom internetu," povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.



V prvej fáze ponúka akadémia vzdelávací obsah v rámci predmetov, ako sú biológia, chémia, fyzika, geografia, literatúra a dejepis. Prezentované témy sú v súlade so školskými osnovami a videá pokrývajú učivo pre žiakov jednotlivých ročníkov druhého stupňa základných škôl a tiež pre všetky ročníky stredných škôl, okrem maturitného. SAV bude postupne plniť portál tak, aby bolo vzdelávanie zo strany vedcov poskytnuté čo najväčšiemu počtu žiakov aj v rámci ďalších predmetov.