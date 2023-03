Slovenská aplikácia na bezpečnú komunikáciu Silentel rastie

Bratislava 22. marca (OTS) - Aplikáciu vyvinutú slovenskými vývojármi používajú vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Zverejnené čísla predstavujú rekordný výsledok a zároveň záväzok do budúcna.



Platforma na bezpečnú komunikáciu Silentel, za ktorou stojí slovenská spoločnosť Ardaco, oznámila globálne štatistiky používania za rok 2022. Používatelia Silentelu za minulý rok poslali viac ako 2,5 milióna správ, čo predstavuje rekordný počet v rámci jedného roka. Počet krajín, z ktorých sa pripájali, presiahol číslo 50.



Hoci textová forma online komunikácie ukazuje vzostupný trend, pozadu neostáva ani tradičnejšia forma hovorov. Používatelia v priebehu minulého roka uskutočnili dohromady viac ako 681 000 hovorov, pričom čistý čas strávený telefonovaním v aplikácii presiahol 48 500 hodín. Uvedené výsledky sa týkajú všetkých troch platforiem, na ktorých je aplikácia dostupná - iOS, Android a Windows - a zahŕňajú dáta od 1. januára do 31. decembra 2022.



Súkromie vďaka jedinečnému bezpečnostnému systému

“Všetci, ktorí používajú Silentel, majú jednu spoločnú prioritu - neželajú si, aby sa ich dáta dostali do nepovolaných rúk. Vďaka jedinečným bezpečnostným mechanizmom, ktoré nemajú na trhu obdobu, sa na naše riešenie môžu spoľahnúť," komentuje Tomáš Kucharik, CEO spoločnosti Ardaco s dodatkom, že šifrovacie kľúče nepozná ani server samotnej aplikácie a nemôže tak získať obsah komunikácie.



Platforma využíva obojstranné end-to-end šifrovanie priamo v zariadení a navyše implementuje niekoľko ďalších zabezpečovacích mechanizmov, ktoré sú jedinečné a presahujú rámec štandardných produktov dostupných na trhu. Príkladom je kontrola, či mikrofón a zvukové rozhranie používa výhradne Silentel počas hovorov cez aplikáciu, ďalej kontrola integrity aplikácie a systému, a množstvo ďalších opatrení.



Ďalšie funkcie pribudnú čoskoro

Silentel je na trhu od roku 2006 a predstavuje špecializované komunikačné riešenie, ktoré implementuje unikátne mechanizmy na ochranu a kontrolu prenášaných dát. Jedným z rozdielov v porovnaní s bežnými komunikačnými aplikáciami je, že správy a ostatné citlivé informácie neostávajú uložené v zariadení používateľov, kde sú najviac zraniteľné voči malvérom, resp. v prípade, že zariadenie získa útočník. Na pláne sú už čoskoro ďalšie novinky, ktoré doplnia už zavedené funkcie. “Onedlho predstavíme zásadný update s rozšírenými funkciami. Súkromie používateľov naďalej ostáva absolútnou prioritou, ktorej podriaďujeme všetko ostatné,” dopĺňa Tomáš Kucharik.



Tomáš Kucharik zároveň dodáva, že aktuálna geopolitická situácia je dôkazom, aká dôležitá je bezpečnosť v kybernetickom priestore, a komunikácia na diaľku nie je výnimkou. "V celosvetovom meradle dopyt po zabezpečených komunikačných systémoch rastie, čoho dôkazom sú aj stúpajúce čísla, ktoré v prípade aplikácie Silentel evidujeme na všetkých frontoch,” uzatvára Kucharik.