Slovenská delegácia sa zúčastnila na Európskej konferencii mládeže

Lublin 6. marca (TASR) – V poľskom meste Lublin sa v stredu skončila Európska konferencia mládeže (EUYC), ktorá sa začala v nedeľu. Podujatie je súčasťou poľského predsedníctva v Rade Európskej únie a zúčastnili sa na ňom mládežnícki delegáti z krajín EÚ a kandidátskych štátov. Súčasťou konferencie bola aj trojčlenná slovenská delegácia, informuje varšavský spravodajca TASR.



Cieľom konferencie bolo zlepšiť dialóg medzi mladými Európanmi a európskymi inštitúciami, posilniť pocit spolupatričnosti a zabezpečiť efektívnejšiu participáciu mládeže na rozhodovacích procesoch. Výstupom budú odporúčania pre európske a národné inštitúcie o tom, ako lepšie zapojiť mladých ľudí do formovania politiky v konkrétnych oblastiach.



Slovenská delegátka Veronica Lacová pre TASR povedala, že mládež v súčasnosti čelí širokému spektru výziev. "Prežívame klimatickú krízu, krízu s bývaním, zisťujeme ako žiť v rýchlej dobe umelej inteligencie, ale myslím si, že najväčšia výzva pre mladých je zachovanie demokracie," myslí si Lacová, podľa ktorej musí mládež v týchto výzvach držať spolu. "Chceme byť vypočutí a chceme byť angažovaní v rozhodovacom procese," dodáva.



Účastníci podujatia podľa nej diskutovali o téme rovnakých príležitostí pre všetky spoločenské vrstvy, o umelej inteligencii, o demokratickom deficite, ale aj o bezpečnosti v kontexte ruskej agresie na Ukrajine.



Slovenským delegátom sa v pracovných skupinách podarilo svoje návrhy dostať aj do odporúčaní pre európske orgány. "Podarilo sa nám do oficiálneho znenia odporúčania pre Radu EÚ presadiť návrh, aby sa národné pracovné skupiny pre mládež otvorili aj v krajinách mimo EÚ," priblížila pre TASR delegátka Lucia Tkáčová, ktorá návrh presadila s kolegami najmä z kandidátskych krajín.



Delegát Michael Blaško zas s kolegom z Luxemburska presadil zmienku o podpore digitálnej konkurencieschopnosti EÚ s cieľom chrániť mládež a hodnoty EÚ. "Máme skvelé univerzity a talentovaných mladých ľudí, ktorí chcú pracovať a zakladať kvalitné technologické firmy. Musíme ich v tom čo najviac podporiť," hovorí Blaško, ktorý zdôraznil potrebu väčšej nezávislosti od čínskych či amerických firiem.



Konferenciu otvorila poľská ministerka školstva Barbara Nowacká a predstavitelia európskych inštitúcií vrátane komisára pre mládež a kultúru Glenna Micallefa. Podujatie zorganizovala poľská Národná agentúra programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity v spolupráci s Európskou komisiou a mládežníckymi organizáciami. Slovenskú delegáciu zastrešuje Rada mládeže Slovenska a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.