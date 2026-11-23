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Slovenská diaspóra žiada zachovať voľbu poštou zo zahraničia
Iniciatíva zároveň vyzvala poslancov naprieč politickým spektrom, aby sa zapojili do otvorenej diskusie spolu so zástupcami diaspóry, odborníkmi a verejnosťou.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Platforma Slovenská diaspóra žiada zachovať voľbu poštou zo zahraničia a doplniť možnosť hlasovania na zastupiteľských úradoch. Uviedol to jej predseda Andrej Probst v súvislosti s utorkovým (24. 11.) hlasovaním v parlamente o novele volebného zákona. Rozšírenie možností by podľa neho malo uľahčiť účasť na voľbách, nie jednu dostupnú formu hlasovania nahradiť inou.
Iniciatíva zároveň vyzvala poslancov naprieč politickým spektrom, aby sa zapojili do otvorenej diskusie spolu so zástupcami diaspóry, odborníkmi a verejnosťou. „O budúcnosti slovenskej diaspóry by sa nemalo rozhodovať bez nej,“ podotkol Probst.
Svetové združenie Slovákov v zahraničí zase v nedeľu (22. 11.) voľbu poštou zo zahraničia skritizovalo. Pri nej podľa neho nie je zaručená bezpečnosť a tajnosť voľby. Zároveň doplnilo, že nemožno overiť, kto v skutočnosti hlasuje a či sa rozhoduje slobodne, bez nátlaku rodiny, zamestnávateľa či kohokoľvek iného.
K navrhovanej zmene sa dávnejšie vyjadrilo aj občianske združenie Srdcom doma. Považovalo ju za priamy útok na demokratické piliere a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy. Aj nezisková organizácia Slovak Pro zastupujúca vyše 3000 Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických a Kanade vyzvala na zachovanie možnosti hlasovania poštou v parlamentných voľbách pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní. Je z dielne koaličného Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má hlasovať v parlamentných voľbách na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Poslanci majú o návrhu hlasovať v utorok o 11.00 h.
Iniciatíva zároveň vyzvala poslancov naprieč politickým spektrom, aby sa zapojili do otvorenej diskusie spolu so zástupcami diaspóry, odborníkmi a verejnosťou. „O budúcnosti slovenskej diaspóry by sa nemalo rozhodovať bez nej,“ podotkol Probst.
Svetové združenie Slovákov v zahraničí zase v nedeľu (22. 11.) voľbu poštou zo zahraničia skritizovalo. Pri nej podľa neho nie je zaručená bezpečnosť a tajnosť voľby. Zároveň doplnilo, že nemožno overiť, kto v skutočnosti hlasuje a či sa rozhoduje slobodne, bez nátlaku rodiny, zamestnávateľa či kohokoľvek iného.
K navrhovanej zmene sa dávnejšie vyjadrilo aj občianske združenie Srdcom doma. Považovalo ju za priamy útok na demokratické piliere a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy. Aj nezisková organizácia Slovak Pro zastupujúca vyše 3000 Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických a Kanade vyzvala na zachovanie možnosti hlasovania poštou v parlamentných voľbách pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva je v parlamente v druhom čítaní. Je z dielne koaličného Smeru-SD. Má priniesť okrem iného úpravu voľby zo zahraničia. Po novom sa má hlasovať v parlamentných voľbách na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Poslanci majú o návrhu hlasovať v utorok o 11.00 h.