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Slovenská diaspóra: Zrušenie voľby poštou oslabuje väzby so Slovenskom
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia.
Autor TASR
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Bratislava 25. novembra (TASR) - Zrušením voľby poštou oslabujeme puto medzi Slovenskom a jeho občanmi v zahraničí. Zdôrazňuje to platforma Slovenská diaspóra v súvislosti s utorňajším (24. 11.) rozhodnutím parlamentu. Poslancom Národnej rady SR i Európskeho parlamentu poslala otvorený list, v ktorom upozorňuje na širšie dôsledky tohto rozhodnutia. TASR o tom informoval predseda Slovenskej diaspóry Andrej Probst.
„Domnievam sa, že pri diskusii o voľbe zo zahraničia by sme sa nemali sústrediť iba na technickú stránku hlasovania a na spôsob, akým občania odovzdávajú svoje hlasy. Existuje totiž ešte jeden, často prehliadaný rozmer. Voľby zo zahraničia vytvárajú a udržiavajú veľmi silné puto medzi Slovenskou republikou a jej občanmi, ktorí žijú za jej hranicami,“ skonštatoval Probst.
Účasť vo voľbách je podľa neho pritom prejavom toho, že sa títo ľudia naďalej zaujímajú o dianie na Slovensku, záleží im na jeho budúcnosti a chcú sa podieľať na jeho rozvoji. Či už žijú v zahraničí krátkodobo, prechodne alebo dlhodobo, vzťah k domovine neprerušili a napriek životu v inej krajine chcú zostať súčasťou jej demokratického života. „Toto puto by sme mali posilňovať, nie oslabovať,“ zdôraznil Probst.
Poukázal zároveň na dokument Vízia Slovensko 2040 a na nadväzujúcu Národnú stratégiu práce s talentom na roky 2027 - 2040. Hovorí sa v nich podľa neho o potrebe rozvíjať ľudský kapitál, získavať talenty, prepájať Slovensko so svetom a využívať potenciál ľudí, ktorí získali skúsenosti a odborné znalosti v zahraničí. Na to, aby sa mohli Slováci žijúci v zahraničí aktívne zapájať do rozvoja krajiny, je nutné vytvárať podmienky, ktoré im umožnia udržiavať so Slovenskom prirodzený vzťah. Jednou z nich je práve dostupná možnosť zúčastňovať sa na demokratickom rozhodovaní o budúcnosti krajiny. Rozhodnutie zrušiť voľbu poštou vníma preto aj ako zásah do vzťahu medzi Slovenskom a jeho občanmi v zahraničí.
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Zmenu prináša novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD. Účinná má byť od 1. januára 2027.
Opozičné strany avizovali, že sa pre zrušenie voľby poštou zo zahraničia obrátia na Ústavný súd SR. Koalícia nemá podľa nich pre zmenu žiadne vecné argumenty a koná tak len zo strachu, že prehrá voľby. Šéf PS Michal Šimečka vyzval prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal.
„Domnievam sa, že pri diskusii o voľbe zo zahraničia by sme sa nemali sústrediť iba na technickú stránku hlasovania a na spôsob, akým občania odovzdávajú svoje hlasy. Existuje totiž ešte jeden, často prehliadaný rozmer. Voľby zo zahraničia vytvárajú a udržiavajú veľmi silné puto medzi Slovenskou republikou a jej občanmi, ktorí žijú za jej hranicami,“ skonštatoval Probst.
Účasť vo voľbách je podľa neho pritom prejavom toho, že sa títo ľudia naďalej zaujímajú o dianie na Slovensku, záleží im na jeho budúcnosti a chcú sa podieľať na jeho rozvoji. Či už žijú v zahraničí krátkodobo, prechodne alebo dlhodobo, vzťah k domovine neprerušili a napriek životu v inej krajine chcú zostať súčasťou jej demokratického života. „Toto puto by sme mali posilňovať, nie oslabovať,“ zdôraznil Probst.
Poukázal zároveň na dokument Vízia Slovensko 2040 a na nadväzujúcu Národnú stratégiu práce s talentom na roky 2027 - 2040. Hovorí sa v nich podľa neho o potrebe rozvíjať ľudský kapitál, získavať talenty, prepájať Slovensko so svetom a využívať potenciál ľudí, ktorí získali skúsenosti a odborné znalosti v zahraničí. Na to, aby sa mohli Slováci žijúci v zahraničí aktívne zapájať do rozvoja krajiny, je nutné vytvárať podmienky, ktoré im umožnia udržiavať so Slovenskom prirodzený vzťah. Jednou z nich je práve dostupná možnosť zúčastňovať sa na demokratickom rozhodovaní o budúcnosti krajiny. Rozhodnutie zrušiť voľbu poštou vníma preto aj ako zásah do vzťahu medzi Slovenskom a jeho občanmi v zahraničí.
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Zmenu prináša novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD. Účinná má byť od 1. januára 2027.
Opozičné strany avizovali, že sa pre zrušenie voľby poštou zo zahraničia obrátia na Ústavný súd SR. Koalícia nemá podľa nich pre zmenu žiadne vecné argumenty a koná tak len zo strachu, že prehrá voľby. Šéf PS Michal Šimečka vyzval prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby zákon nepodpísal.