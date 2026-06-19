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Slovenská filharmónia odcestuje na svoje pätnáste turné do Japonska
V programoch zaznejú diela Modesta Petroviča Musorgského, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Piotra Iľjiča Čajkovského a ďalších.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) odcestuje v stredu 24. júna na svoje v poradí pätnáste turné do Japonska. Naposledy absolvoval orchester umelecký zájazd do krajiny vychádzajúceho slnka v roku 2023. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Orchester SF sa japonskému publiku predstaví pod vedením Daniela Raiskina, stáleho hosťujúceho dirigenta. Počas turné odohrá deväť koncertov v deviatich mestách - Nagoji, Osake, Tsu, Hamamatsu, Odaware, Jamagate, Fukušime, Tokiu a Nigate. Po boku orchestra sa predstavia medzinárodne etablovaní nemeckí klaviristi Olga Scheps a Alexej Gorlatch.
„Turné otvorí koncert v centre mesta Nagoja v sále Aichi Arts Concert Hall, ktorá je známa jedným z najväčších organov v Japonsku,“ dodáva Tolstova. Druhou zastávkou podľa jej slov bude Osaka a koncert v Osaka Festival Hall, ktorá patrí medzi najprestížnejšie koncertné sály v krajine, prezývanej aj „Palác hudby“, s kapacitou 2700 miest.
„Tretí koncert sa uskutoční v Mie Cultural Center v meste Tsu na ostrove Honšú. Ďalšou zastávkou bude mesto Hamamatsu, kde filharmonici vystúpia v koncertnej sále s kapacitou viac ako 1000 návštevníkov. Následne sa predstavia v modernom kultúrnom centre v Odaware, otvorenom v roku 2021. Podobné koncertné sály s výnimočnou akustikou privítajú Slovenskú filharmóniu aj v mestách Jamagata a Fukušima,“ uvádza SF k turné s tým, že jeho predposledný koncert zaznie v slávnej tokijskej Suntory Hall. „Táto koncertná sieň je z akustického hľadiska považovaná za jednu z najlepších na svete,“ poznamenáva Tolstova.
Záverečný koncert sa uskutoční v Centre Ryutopia v meste Nigata, ktoré bolo otvorené v roku 1998 ako hlavné centrum hudby a scénického umenia v regióne. „Koncertná sála s kapacitou približne 1890 miest je charakteristická tým, že publikum obklopuje pódium zo všetkých strán,“ dodáva Tolstova.
V programoch zaznejú diela Modesta Petroviča Musorgského, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Piotra Iľjiča Čajkovského a ďalších. Ako ďalej poznamenáva filharmónia, programy japonského turné pod taktovkou Daniela Raiskina si mohli v uplynulých týždňoch vypočuť aj návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Filharmonici sa z Japonska vrátia na Slovensko v piatok 10. júla.
Orchester SF sa japonskému publiku predstaví pod vedením Daniela Raiskina, stáleho hosťujúceho dirigenta. Počas turné odohrá deväť koncertov v deviatich mestách - Nagoji, Osake, Tsu, Hamamatsu, Odaware, Jamagate, Fukušime, Tokiu a Nigate. Po boku orchestra sa predstavia medzinárodne etablovaní nemeckí klaviristi Olga Scheps a Alexej Gorlatch.
„Turné otvorí koncert v centre mesta Nagoja v sále Aichi Arts Concert Hall, ktorá je známa jedným z najväčších organov v Japonsku,“ dodáva Tolstova. Druhou zastávkou podľa jej slov bude Osaka a koncert v Osaka Festival Hall, ktorá patrí medzi najprestížnejšie koncertné sály v krajine, prezývanej aj „Palác hudby“, s kapacitou 2700 miest.
„Tretí koncert sa uskutoční v Mie Cultural Center v meste Tsu na ostrove Honšú. Ďalšou zastávkou bude mesto Hamamatsu, kde filharmonici vystúpia v koncertnej sále s kapacitou viac ako 1000 návštevníkov. Následne sa predstavia v modernom kultúrnom centre v Odaware, otvorenom v roku 2021. Podobné koncertné sály s výnimočnou akustikou privítajú Slovenskú filharmóniu aj v mestách Jamagata a Fukušima,“ uvádza SF k turné s tým, že jeho predposledný koncert zaznie v slávnej tokijskej Suntory Hall. „Táto koncertná sieň je z akustického hľadiska považovaná za jednu z najlepších na svete,“ poznamenáva Tolstova.
Záverečný koncert sa uskutoční v Centre Ryutopia v meste Nigata, ktoré bolo otvorené v roku 1998 ako hlavné centrum hudby a scénického umenia v regióne. „Koncertná sála s kapacitou približne 1890 miest je charakteristická tým, že publikum obklopuje pódium zo všetkých strán,“ dodáva Tolstova.
V programoch zaznejú diela Modesta Petroviča Musorgského, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Piotra Iľjiča Čajkovského a ďalších. Ako ďalej poznamenáva filharmónia, programy japonského turné pod taktovkou Daniela Raiskina si mohli v uplynulých týždňoch vypočuť aj návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie v Bratislave. Filharmonici sa z Japonska vrátia na Slovensko v piatok 10. júla.