Slovenská filharmónia privíta dvoch hostí z Českej republiky
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) má v utorok 28. apríla v programe pokračovanie cyklu Komorná hudba. V Malej sále privíta dvoch hostí z Česka - Davida Marečka, brnianskeho rodáka, klaviristu a generálneho riaditeľa Českej filharmónie (ČF), ktorý tvorí duo s violončelistom Václavom Petrom, víťazom medzinárodných interpretačných súťaží a koncertným majstrom ČF. V interpretácii umelcov zaznejú diela českých skladateľov Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Leoša Janáčka, doplnené o kompozície Roberta Schumanna a Igora Stravinského. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.
Na úvod večera zaznie Talianska suita pre violončelo a klavír, jedna z niekoľkých samostatných skladieb, ktoré Igor Straviskij vytvoril z vybraných častí svojej baletnej hudby Pulcinella.
Nasledovať budú diela českých skladateľov. K vedúcim osobnostiam českej hudobnej moderny patrí skladateľ, huslista a pedagóg Josef Suk. „V roku 1890, krátko pred vstupom do Dvořákovej majstrovskej triedy, napísal Suk niekoľko komorných diel, medzi ktoré patrí aj Balada d mol pre violončelo a klavír. V roku 1896 vytvoril pre toto nástrojové zoskupenie ďalšiu skladbu - Serenádu A dur, ktorá bola onedlho vydaná v Berlíne spolu s revidovanou verziou Balady d mol pod spoločným opusovým číslom 3,“ približuje filharmónia.
V programe figuruje aj Rondo g mol pre violončelo a klavír, op. 94 Antonína Dvořáka z roku 1891. „V tomto roku skladateľ začal svoje pôsobenie na Pražskom konzervatóriu, vycestoval po siedmy raz do Anglicka, kde mu bol udelený čestný doktorát Univerzity v Cambridge a dostal pozvanie, aby sa stal novým riaditeľom Národného hudobného konzervatória v New Yorku,“ poznamenáva SF s tým, že Dvořákovo Rondo bolo súčasťou koncertného turné, ktorým sa skladateľ lúčil so svojou domovinou.
Vystrieda ho jediné dielo pre violončelo a klavír Leoša Janáčka s názvom Pohádka. „Prvýkrát zaznela v rámci pravidelných komorných koncertov, ktoré na brnianskej Varhanickej škole začal Janáček organizovať od roku 1908,“ uvádza SF ku skladbe skomponovanej na námet ruskej epickej básne Rozprávka o cárovi Berendejovi (1832).
Podľa filharmónie s Dvořákovým rozlúčkovým koncertným turné pred jeho odchodom do USA súvisí aj ďalšia skladba programu Klid lesa, op. 68 č. 5. „Podobne ako Rondo, op. 94 ju skladateľ upravil o dva roky neskôr aj pre sólové violončelo a malý orchester,“ vysvetľuje Tolstova.
Na záver koncertu zaznie Päť skladieb v ľudovom tóne, op. 102 Roberta Schumanna, jedného z najobľúbenejších nemeckých skladateľov raného romantizmu. „Tieto skladby sú v ľudovom štýle a majú takú sviežosť a originalitu, že som z nich bola celkom unesená,“ napísala o diele skladateľova manželka Clara Schumannová, nemecká klaviristka a skladateľka.
