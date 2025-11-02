< sekcia Slovensko
Slovenská informačná služba plánuje vybudovať nové dátové centrum
Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovenská informačná služba (SIS) plánuje vybudovať nové dátové centrum a modernizovať technické spravodajstvo. Okrem toho by chcela zaviesť nový komunikačný systém pre mobily svojich príslušníkov. Vyplýva to zo zverejnenej Stratégie rozvoja SIS 2025 - 2032.
„Modernizácia technického spravodajstva je jedným z kľúčových prvkov, ktorý je nevyhnutný pre kvalitné plnenie úloh Slovenskej informačnej služby, ktoré jej vyplývajú zo zákona, a to aj vo virtuálnom priestore. Implementácia moderných technológií a metód do činnosti Slovenskej informačnej služby prirodzene zväčší jej dosah na informácie v online priestore a zároveň zvýši rýchlosť a kvalitu spracovávania veľkých objemov dát, ktoré súčasný, dynamicky sa rozvíjajúci, online svet produkuje,“ uviedla tajná služba v dokumente.
Technologický rozvoj okrem toho podľa nej vyžaduje prechod na certifikovanú platformu, ktorá by umožnila zabezpečenú komunikáciu a bezpečný prenos utajovaných informácií. Plánuje tiež prechod na kvantové šifrovanie. „V blízkej budúcnosti sa na šifrovú ochranu informácií očakáva nástup kvantovej technológie v takej miere, ktorá by mohla ohroziť bezpečný a certifikovaný dátový prenos utajovaných skutočností. Z tohto dôvodu je potrebné začať prechod na kvantovo odolné šifrové prvky ešte počas roka 2025 tak, aby bolo aj naďalej zabezpečené certifikované šifrové spojenie na národnej úrovni a s inštitúciami v rámci NATO a EÚ,“ napísala SIS v materiáli.
Tajná služba počíta aj s obmenou špecializovaných informačno-technických prostriedkov. V stratégii v tejto súvislosti spomenula technické zariadenia schopné prenášať zvuk či obraz a zaznamenávať ich.
