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Slovenská kancelária pre výskum v Bruseli bude viesť združenie IGLO
Neformálne združenie styčných kancelárií pre výskum a vývoj IGLO vzniklo v roku 1992 a v súčasnosti združuje 31 organizácií z 29 krajín EÚ aj mimo nej.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko sa v stredu po prvý raz ujalo predsedníctva siete IGLO, ktorá združuje styčné kancelárie pre výskum a inovácie členských krajín Európskej únie a ďalších štátov. Predsedníctvo prevzala Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spolu s kanceláriou Poľskej akadémie vied (PolSCA) na obdobie do júla 2027. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
Prevzatie vedenia siete predstavuje podľa CVTI uznanie odborného postavenia oboch kancelárií v bruselskom výskumno-inovačnom prostredí a zároveň im umožní podieľať sa na koordinácii spolupráce medzi členskými organizáciami.
„Skutočnosť, že sa SLORD po prvýkrát ujíma predsedníctva siete IGLO, vnímame ako prejav dôvery a uznania odborného kreditu, ktorý si kancelária za uplynulé roky vybudovala,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik. Dodal, že predsedníctvo by malo prispieť k posilneniu viditeľnosti Slovenska v Bruseli a k rozvoju nových partnerstiev vo výskume a inováciách.
Symbolické odovzdanie predsedníctva sa uskutočnilo 17. júna v Bruseli počas výročného podujatia siete za účasti približne 200 predstaviteľov európskeho výskumného a inovačného prostredia. Medzi rečníkmi boli predsedníčka Európskej rady pre výskum Maria Leptinová a vedúci oddelenia Európskej komisie zodpovedného za Európsku radu pre inovácie Keith Sequeira.
Neformálne združenie styčných kancelárií pre výskum a vývoj IGLO vzniklo v roku 1992 a v súčasnosti združuje 31 organizácií z 29 krajín EÚ aj mimo nej. Jeho cieľom je podporovať výmenu informácií, spoluprácu a kontakty medzi národnými výskumno-inovačnými systémami a inštitúciami Únie. Slovenská kancelária je členom od roku 2014.
Prevzatie vedenia siete predstavuje podľa CVTI uznanie odborného postavenia oboch kancelárií v bruselskom výskumno-inovačnom prostredí a zároveň im umožní podieľať sa na koordinácii spolupráce medzi členskými organizáciami.
„Skutočnosť, že sa SLORD po prvýkrát ujíma predsedníctva siete IGLO, vnímame ako prejav dôvery a uznania odborného kreditu, ktorý si kancelária za uplynulé roky vybudovala,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik. Dodal, že predsedníctvo by malo prispieť k posilneniu viditeľnosti Slovenska v Bruseli a k rozvoju nových partnerstiev vo výskume a inováciách.
Symbolické odovzdanie predsedníctva sa uskutočnilo 17. júna v Bruseli počas výročného podujatia siete za účasti približne 200 predstaviteľov európskeho výskumného a inovačného prostredia. Medzi rečníkmi boli predsedníčka Európskej rady pre výskum Maria Leptinová a vedúci oddelenia Európskej komisie zodpovedného za Európsku radu pre inovácie Keith Sequeira.
Neformálne združenie styčných kancelárií pre výskum a vývoj IGLO vzniklo v roku 1992 a v súčasnosti združuje 31 organizácií z 29 krajín EÚ aj mimo nej. Jeho cieľom je podporovať výmenu informácií, spoluprácu a kontakty medzi národnými výskumno-inovačnými systémami a inštitúciami Únie. Slovenská kancelária je členom od roku 2014.