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Slovenská katolícka charita organizuje vo svojich pobočkách podujatia
Počas celého týždňa budú charity naprieč Slovenskom organizovať podujatia pre verejnosť, dni otvorených dverí, tvorivé dielne, komunitné aktivity či stretnutia s dobrovoľníkmi.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s diecéznymi a eparchiálnymi charitami organizuje od 7. do 13. júna Národný týždeň charity. Verejnosti chce predstaviť spektrum pomoci poskytovanej sieťou charít na Slovensku a zároveň poukázať na význam dobrovoľníctva. Národný týždeň charity odštartoval 7. júna Dňom otvorených dverí v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici v Bratislave, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad.
Počas celého týždňa budú charity naprieč Slovenskom organizovať podujatia pre verejnosť, dni otvorených dverí, tvorivé dielne, komunitné aktivity či stretnutia s dobrovoľníkmi. Súčasťou iniciatívy bude aj séria autentických príbehov s názvom Príbeh na týždeň, ktoré priblížia konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi a skúsenosti dobrovoľníkov.
„Dobrovoľníci sú nenahraditeľnou súčasťou našej práce. Svoj čas, energiu a schopnosti venujú ľuďom, ktorí potrebujú podporu, blízkosť či praktickú pomoc. Národný týždeň charity je príležitosťou poďakovať sa im a zároveň ukázať verejnosti, že pomáhať môže každý z nás,“ povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák.
V rámci podujatia predstaví v pondelok Spišská katolícka charita v Kežmarku projekt „Aj ja môžem byť hrdinom“, ktorý prostredníctvom zážitkových aktivít povedie deti k empatii, solidarite a pomoci ľuďom s hendikepom. Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice otvorí v utorok (9. 6.) verejnosti priestory Domu sv. Lazára a komunitného centra v Košiciach. Návštevníci budú môcť spoznať služby charity, stretnúť sa s dobrovoľníkmi a dozvedieť sa viac o pripravovaných projektoch. V ten istý deň predstaví svoju činnosť aj Gréckokatolícka eparchiálna charita Bratislava v Trenčíne.
Gréckokatolícka charita Prešov pripraví 11. júna tvorivé dielne v Charitnom vzdelávacom centre v Prešove. Dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina sa 12. júna zapoja do aktivít v Dome charity sv. Kamila. Spoločne s klientmi budú vysádzať zeleninové a bylinkové záhony a zúčastnia sa na inkluzívnych aktivitách podporujúcich spoluprácu a vzájomné porozumenie.
Počas celého týždňa, od 7. do 13. júna, bude pre verejnosť otvorená aj Diecézna charita Banská Bystrica. Návštevníci si budú môcť prezrieť priestory zariadenia, vypočuť si autentické príbehy klientov a stretnúť sa s dobrovoľníkmi. Súčasťou programu budú stretnutia pre záujemcov o dobrovoľníctvo, sväté omše a komunitné podujatia.
Počas celého týždňa budú charity naprieč Slovenskom organizovať podujatia pre verejnosť, dni otvorených dverí, tvorivé dielne, komunitné aktivity či stretnutia s dobrovoľníkmi. Súčasťou iniciatívy bude aj séria autentických príbehov s názvom Príbeh na týždeň, ktoré priblížia konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi a skúsenosti dobrovoľníkov.
„Dobrovoľníci sú nenahraditeľnou súčasťou našej práce. Svoj čas, energiu a schopnosti venujú ľuďom, ktorí potrebujú podporu, blízkosť či praktickú pomoc. Národný týždeň charity je príležitosťou poďakovať sa im a zároveň ukázať verejnosti, že pomáhať môže každý z nás,“ povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák.
V rámci podujatia predstaví v pondelok Spišská katolícka charita v Kežmarku projekt „Aj ja môžem byť hrdinom“, ktorý prostredníctvom zážitkových aktivít povedie deti k empatii, solidarite a pomoci ľuďom s hendikepom. Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice otvorí v utorok (9. 6.) verejnosti priestory Domu sv. Lazára a komunitného centra v Košiciach. Návštevníci budú môcť spoznať služby charity, stretnúť sa s dobrovoľníkmi a dozvedieť sa viac o pripravovaných projektoch. V ten istý deň predstaví svoju činnosť aj Gréckokatolícka eparchiálna charita Bratislava v Trenčíne.
Gréckokatolícka charita Prešov pripraví 11. júna tvorivé dielne v Charitnom vzdelávacom centre v Prešove. Dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina sa 12. júna zapoja do aktivít v Dome charity sv. Kamila. Spoločne s klientmi budú vysádzať zeleninové a bylinkové záhony a zúčastnia sa na inkluzívnych aktivitách podporujúcich spoluprácu a vzájomné porozumenie.
Počas celého týždňa, od 7. do 13. júna, bude pre verejnosť otvorená aj Diecézna charita Banská Bystrica. Návštevníci si budú môcť prezrieť priestory zariadenia, vypočuť si autentické príbehy klientov a stretnúť sa s dobrovoľníkmi. Súčasťou programu budú stretnutia pre záujemcov o dobrovoľníctvo, sväté omše a komunitné podujatia.