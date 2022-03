Slovenská katolícka charita poslala na Ukrajinu ďalších 72 ton pomoci

Bratislava 18. marca (TASR) - Kamióny so 72 tonami humanitárnej pomoci vyrazili vo štvrtok (17. 3.) zo Slovenska do ukrajinského Mukačeva. V meste ich prevezme tamojšia charita, potraviny prevezie do oblastí strednej a východnej Ukrajiny. Pomoc tvoria trvanlivé potraviny, ktoré zakúpili vďaka viac ako 12.000 darcom zo zbierky Slovenskej katolíckej charity (SKCH). TASR o tom informovala Monika Molnárová zo SKCH.



Charita zriadila po Slovensku vyše 60 zberných miest, do ktorých je možné prispieť podľa zoznamu vecí uverejneného na webovej stránke a sociálnych sieťach charity. "Tou najpotrebnejšou je však finančná pomoc. Príspevky umožňujú akútne reagovať na rôzne potreby prichádzajúcich rodín a rovnako vysielať humanitárnu pomoc zakúpenú vo veľkých množstvách a za zvýhodnené ceny vo veľkoskladoch ľuďom na Ukrajinu," načrtla Molnárová.



Doteraz sa v zbierke vyzbieralo vyše 1.250.000 eur, z ktorých časť zaslali partnerom na Ukrajine a časť prerozdelili medzi diecézne a arcidiecézne charity poskytujúce pomoc utečencom na Slovensku. Zo zbierky čerpajú financie aj na zakúpenie a zaslanie akútnej pomoci pre Ukrajinu.