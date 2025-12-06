< sekcia Slovensko
Slovenská katolícka charita spustila vianočnú zbierku Hlinený dukát
Jej cieľom je posilniť starostlivosť o seniorov a ľudí v pokročilom veku, ktorí patria medzi najčastejších prijímateľov pomoci siete charít SKCH.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. decembra (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) v sobotu odštartovala vianočnú darovaciu výzvu Hlinený dukát 2025. Kampaň potrvá mesiac, do 6. januára. Jej cieľom je posilniť starostlivosť o seniorov a ľudí v pokročilom veku, ktorí patria medzi najčastejších prijímateľov pomoci siete charít SKCH. TASR o tom informovali z charity s tým, že kampaň možno podporiť cez darovaciu stránku.
SKCH je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a aj vďaka tejto zbierke poskytla v minulom roku prostredníctvom sociálnych a zdravotníckych služieb pomoc takmer 24.000 ľuďom v náročných životných situáciách. Vo veľkej miere sú klientami SKCH práve seniori. „Osamelí seniori alebo rodiny, ktoré opatrujú svojich seniorov, už nedokážu samy pokryť všetko, čo si staroba vyžaduje. Celoslovenská sieť charít SKCH prevádzkuje široké spektrum služieb pre seniorov ako napríklad hospice, denné stacionáre či domácu ošetrovateľskú starostlivosť,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Zároveň podčiarkol, že SKCH sa dlhodobo snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. „Tohtoročná vianočná kampaň preto upriamuje pozornosť na seniorov, ktorí sa ocitli na hranici svojich síl - či už pre zdravotné, sociálne alebo ekonomické dôvody,“ uviedol. Súčasťou zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov je aj dbanie o ich psychickú pohodu.
SKCH je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a aj vďaka tejto zbierke poskytla v minulom roku prostredníctvom sociálnych a zdravotníckych služieb pomoc takmer 24.000 ľuďom v náročných životných situáciách. Vo veľkej miere sú klientami SKCH práve seniori. „Osamelí seniori alebo rodiny, ktoré opatrujú svojich seniorov, už nedokážu samy pokryť všetko, čo si staroba vyžaduje. Celoslovenská sieť charít SKCH prevádzkuje široké spektrum služieb pre seniorov ako napríklad hospice, denné stacionáre či domácu ošetrovateľskú starostlivosť,“ vysvetlil generálny sekretár SKCH Filip Macák.
Zároveň podčiarkol, že SKCH sa dlhodobo snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. „Tohtoročná vianočná kampaň preto upriamuje pozornosť na seniorov, ktorí sa ocitli na hranici svojich síl - či už pre zdravotné, sociálne alebo ekonomické dôvody,“ uviedol. Súčasťou zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov je aj dbanie o ich psychickú pohodu.