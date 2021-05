Slovenská komora učiteľov chváli zrušenie celoplošného testovania 9

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) chváli zrušenie celoplošného testovania 9, ktoré sa od pondelka uskutoční len na reprezentatívnej vzorke. Pre TASR to uviedol Viktor Križo zo SKU. Tvrdí, že v závere júna pretestovať všetkých deviatakov by bolo už po veľkej únave škôl, rodičov i žiakov asi naozaj zbytočné.



"Ono sa už dlhodobo v minulosti hovorilo, či by takéto reprezentatívne testovanie neprinieslo ten istý efekt poznania pre štát ako celoplošné testovanie, ak teda nebude v budúcnosti slúžiť ako náhrada prijímacích pohovorov," uviedol Križo. Ako doplnil, otázkou ostáva, či ministerstvo školstva tak expresne rýchlo pripraví takéto testovanie, aby splnilo svoj cieľ, ktorý si stanovili. "Ak áno, tak je to na mieste," povedal Križo.



SKU opakovane kritizovala ministerstvo školstva, že oproti iným krajinám nemá ani po viac ako roku žiadne dáta o stave žiakov počas pandémie. "Tieto dáta sú, samozrejme, selektívne iba na istej skupine žiakov a veríme, že ministerstvo dodrží sľub a slovo, že predloží verejnosti aj ďalšie dáta zo škôl, ktoré údajne zbiera Štátna školská inšpekcia, aby sme poznali celkový stav škôl po pandémii vo všetkých smeroch," uzavrel Križo.



Od pondelka začína overovanie vedomostí deviatakov základných škôl z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom "monitor", ktoré nebude celoplošné. Tento rok sa uskutoční na reprezentatívnej vzorke približne 500 škôl, pričom sa zapojí okolo 13.000 žiakov. Cieľom testovania je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Monitoring sa na vybraných školách uskutoční do 11. júna.