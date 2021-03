Slovenská komora učiteľov podporuje protest vysokých škôl

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenská komora učiteľov (SKU) podporuje protest vysokých škôl proti novele vysokoškolského zákona. Považuje za legitímne ozvať sa v situácii, keď univerzitám a verejným vysokým školám hrozí strata ich autonómie a právomoci. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.



"Snaha ministerstva školstva získať plnú moc nad riadením ľudských zdrojov a hospodárením vysokých škôl je nezlučiteľná s demokraciou a predstavuje vysoké riziko korupcie," tvrdí SKU. Poukázala tiež na to, že minister školstva sa nominoval do funkcie v správnej rade Univerzity Komenského v Bratislave, čo je podľa nich "v absolútnom konflikte s princípmi demokracie".



"Ďalšími indíciami sú navrhované zmeny v štruktúre vysokých škôl, ktoré posilnia dohľad ministerstva nad procesmi, ktoré majú prebiehať v plnej autonómii riadiacich zložiek vysokých škôl, vrátane výberu a menovania odborníkov z akademického prostredia do vedúcich pozícií," poznamenala SKU. Podľa nich je potrebné upozorniť na proces tvorby novely a podmienku participatívnosti. Komora tvrdí, že podobné komplikácie zaznamenali pri tvorbe dvoch zákonov, týkajúcich sa regionálneho školstva (školský zákon a zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch).



SKU vyzýva ministra školstva, aby rešpektoval historické fakty, ktoré podporujú zachovanie autonómie riadenia vysokých škôl. "Očakávame, že návrh novely vysokoškolského zákona stiahne, kým nenájde spoločné konsenzuálne riešenia," dodala komora.



Návrh novely zákona o vysokých školách sa má upraviť. Po utorkovom (2. 2.) stretnutí vysokoškolských reprezentácií – Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl - s vedením rezortu školstva to potvrdil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. Zároveň uviedol, že snahou rezortu školstva nikdy nebolo a ani nebude politizovať vysoké školstvo.



Akademický senát Ekonomickej univerzity vyhlásil protest, dôvodom je novela zákona o VŠ

Akademický senát (AS) Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil protest proti spôsobu prípravy a obsahu návrhu novely zákona o vysokých školách. Rozhodol o tom na svojom štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí. TASR o tom informoval vedúci centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou Ekonomickej univerzity v Bratislave Miroslav Horňák.



"Spôsob prípravy novely zákona je prejavom neakceptovateľného politického zásahu do autonómneho fungovania vysokých škôl a samotný jej obsah smeruje k likvidácii akademickej samosprávy a demokratických slobôd," uviedol AS Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zároveň vyzýva ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, aby zvýšilo finančné zdroje pre vysoké školstvo, ktoré umožnia realizáciu rozvojových aktivít v oblasti vzdelávania a vedy.



"V prípade, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nebude reflektovať na podnety z akademického prostredia, pristúpi akademická obec Ekonomickej univerzity v Bratislave k razantnejším formám protestu," vyplýva z uznesenia AS univerzity. Zároveň akademická obec univerzity požaduje, aby sa k akýmkoľvek legislatívnym iniciatívam ovplyvňujúcim oblasť vysokého školstva začala kvalifikovaná diskusia s reprezentáciami vysokých škôl.