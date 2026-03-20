Slovenská komora zubných lekárov spúšťa projekt Zdravý úsmev
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) spúšťa preventívno-edukačný projekt Zdravý úsmev. Jeho cieľom je zlepšiť zdravotnú gramotnosť obyvateľov a sprístupniť verejnosti overené, odborne garantované a zrozumiteľné informácie o ústnom zdraví. Súčasťou je aj nová webová platforma zdravyusmev.sk. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali predstavitelia SKZL.
„Portál má za úlohu, aby boli informácie naozaj dôveryhodné. Žijeme v dobe, keď máme nadbytok informácií. Každý si vie vyhľadať pomaly aj dôslednú diagnózu a vieme, že aj takto sa pacient snaží liečiť sám seba. Bohužiaľ, nie vždy to má šťastný koniec,“ skonštatovala predsedníčka výboru komory pre prevenciu Michaela Lifková.
Na portáli nájde verejnosť napríklad odpovede na najčastejšie otázky pacientov, preventívne odporúčania pre deti, dospelých i seniorov či poučenia pre pacientov po stomatologických zákrokoch. Rovnako tak odborné články o ústnom zdraví či blog a poradňu s vysvetlením aktuálnych tém zo stomatológie.
Portál je aj súčasťou projektu prevencie, ktorý je práve kreovaný pod gesciou komory. Tá by chcela, okrem iného, obnoviť aj hodiny ústneho zdravia na školách, ktorých pilotné projekty v minulosti realizovala. Považuje totiž za dôležité vychovávať zdravú generáciu vrátane jej ústneho zdravia. Cieľom je tak vštepiť deťom základy správnej každodennej ústnej hygieny, vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
„To, že rodičia zoberú dieťa od prvého zuba na preventívnu prehliadku, môže výrazne zlepšiť úroveň ústneho zdravia. A v podstate aj to, aby sa deti dožili toho, že nebudú mať po celý život žiadne ochorenie v ústach, žiaden zubný kaz a žiadne ochorenie parodontu,“ podotkla Lifková.
Zamerať sa však chce na všetky vekové kategórie, seniorov nevynímajúc. Pretože práve vlastnou správnou starostlivosťou je možné predchádzať aj zápalovým ochoreniam, a to aj v prípade zvyškového chrupu alebo protézy. Komora chce preto dbať na to, aby sa takéto informácie dostávali aj do centier starostlivosti pre seniorov či k tým, ktorí sa o staršieho človeka starajú.
Dôležitosť dôveryhodných a overených informácií zdôraznil aj prezident SKZL Igor Moravčík. „Aby to nebolo, ako sa hovorí, ten doktor Google, že sa nejako liečim, vyskúšam a zajtra zase skúsim niečo iné urobiť,“ podotkol Moravčík.
Avizuje tiež, že chcú osloviť aj ministerstvo školstva, aby na projekte participovalo a aby sa vrátili k tomu, čo pred niekoľkými rokmi úspešne realizovali. Ide o tzv. vzorovú hodinu, ktorá by mala byť súčasťou kurikula na minimálne základných školách, ideálne aj stredných školách.
Projekt spúšťa komora pri príležitosti piatkového Svetového dňa ústneho zdravia.
