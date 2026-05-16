Slovenská komunita v Hajdušici ožila tradičnou svadbou
Svadobný večierok nie je len obyčajnou tanečnou zábavou, ale dôležitým prvkom zachovávania slovenskej identity v Banáte.
Autor TASR
Hajdušica 16. mája (TASR) – Miestny dom kultúry v obci Hajdušica v srbskom Banáte pri rumunských hraniciach sa v piatok stal dejiskom tematickej veselice s názvom Svadobný večierok, informuje spravodajca TASR.
V obci žije okolo 300 Slovákov. Podujatie spoločne zorganizovali tamojší Kultúrno-umelecký spolok Bratstvo, Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) Hajdušica a Združenie žien Oko.
Svadobný večierok nie je len obyčajnou tanečnou zábavou, ale dôležitým prvkom zachovávania slovenskej identity v Banáte. Organizátori ním nadväzujú na bohaté folklórne dedičstvo a snahu o udržanie tradičných svadobných obyčají, ktoré sa v tejto lokalite dedia z generácie na generáciu. Atmosféru dopĺňala typická banátska hudba, slovenské ľudové piesne, svadobné vinše, ale aj tradičné špeciality.
„Tento večierok sme organizovali s tým zámerom, aby sme mladým ľuďom predstavili niekdajšie zvyky a aby si starší pripomenuli to, ako voľakedy chodili na svadby. Snažili sme sa to urobiť čím autentickejšie. Všetko sa začalo pred dvoma týždňami miesením rezancov do supy (polievky),“ povedal pre TASR predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Hajdušica Vladimír Hudec.
Podľa jeho slov najprv detský folklórny súbor Lastovičky zatancoval detskú svadbu a ďalším bodom programu bolo takzvané ovádzanie mladej nevesty. „Ak sa nemýlim, ovádzanie je príznačné iba pre obce Hajdušica, Janošík a Vojlovica. V iných dedinách to nemajú a ide o to, že pred strhávaním vencov družba recituje veršík, drží medzi prstami tri sviece zapálené a po každom veršíku ženy spievajú pieseň Stratila som partu, zelený veniec. Po každom kole mladucha zahasí jednu sviecu,“ dodal Hudec.
Organizátori Svadobného večierka v Hajdušici do programu zaradili aj svadobnú večeru. „Uvarili sme polievku z dvadsiatich sliepok, tiež našu špecialitu plneninu, ako aj paradajkovú omáčku. Nakoniec sme mali aj tortu, ale aj herovky, ktoré sa skôr nosili namiesto torty na svadbu,“ priblížil Hudec.
Po večeri bol tanec s mladuchou, ktorému predchádzala takzvaná reťaz, v ktorej mladí cez celú sálu tancujú na pieseň Bili sa chlapci,“ uzavrel predseda MOMS Hajdušica Vladimír Hudec.
Podľa organizátorov si tak účastníci Svadobného večierka mohli pripomenúť atmosféru autentických svadieb, ktoré v minulosti boli jednými zo základov spoločenského života.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
