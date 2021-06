Slovenská lekárnická komora spustila diskusiu o očkovaní v lekárňach

Bratislava 15. júna (TASR) – Slovenská lekárnická komora (SLeK) otvorila diskusiu o očkovaní ľudí v lekárňach. Jej cieľom je zmeniť očkovaciu stratégiu a dosiahnuť čo možno najväčší počet zaočkovaných. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že v prípade vzájomnej dohody všetkých zainteresovaných strán bude pracovať v tejto veci na zmene legislatívy.



Prezident SLeK Ondrej Sukeľ poukázal na to, že očkovanie proti chrípke aj ďalším infekčným ochoreniam je samozrejmosťou v najmenej 14 európskych krajinách. "Skúsenosti umožňujú vysloviť predpoklad, že táto možnosť ponúknutá verejnosti dokáže v krátkom čase zvýšiť zaočkovanosť populácie," zdôraznil.



Minimálna zaočkovanosť populácie sa podľa jeho slov nedosahuje ani v prípade chrípky či proti pneumokokom, herpesu zoster alebo čiernemu kašľu. SLeK poukázal aj na rozsiahlu medzinárodnú štúdiu Medzinárodnej farmaceutickej federácie, podľa ktorej má najmenej 36 krajín vo svete zavedenú rozšírenú možnosť očkovania v lekárni a v 26 krajinách očkovanie vykonáva odborne spôsobilý farmaceut. Očkovanie je tak dostupné približne 1,8 miliardy ľudí. Aktívnu úlohu v edukácii verejnosti zohrávajú podľa prieskumu predovšetkým lekárnici.



Viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková doplnila, že farmaceuti pomáhajú znižovať tlak na systém zdravotnej starostlivosti, prinášajú úsporu nákladov platcom aj spoločnosti a pomáhajú aj v identifikácii osôb vo zvýšenom riziku nákazy. Slovensko podľa jej slov nevyužíva príležitosti, ktoré má.



Význam očkovania zdôraznila aj prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková. Očkovanie podľa jej slov jednoznačne chráni zdravie. Poukázala na to, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom odvrátiteľných úmrtí. Práve preto treba podľa epidemiologičky uvažovať o zmenách, ktoré môžu chrániť ľudí pred dôsledkami preventabilných infekčných ochorení.



Informovala, že na Katedre epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity dokážu pripraviť certifikovaný kurz pre farmaceutov, aby boli schopní zhodnotiť, koho môžu a nemôžu očkovať. Súčasťou školenia by boli poznatky o zložení, správnom skladovaní či aplikácii vakcín aj o možných nežiaducich účinkoch.



Podľa prieskumu SLeK by možnosť očkovania dospelých proti chrípke uvítalo šesť z desiatich opýtaných lekárnikov.



Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová poukázala na to, že zaočkovanosť proti chrípke je na Slovensku na úrovni štyroch percent. Cieľom rezortu zdravotníctva je, aby sa toto číslo zvýšilo.



"V zahraničí je bežnou praxou využitie farmaceutov v tejto oblasti v lekárňach. Veľkou výhodou je totiž dostupnosť lekární pre širokú verejnosť či zabezpečenie odborného personálu. V tejto veci je však nevyhnutné zaškolenie lekárnikov a získanie certifikátu pre bezpečnosť pacienta," povedala.



Rezort zdravotníctva súhlasí s tým, že týmto spôsobom by sa mohla zvýšiť zaočkovanosť obyvateľstva vďaka zvýšenej dostupnosti pre pacienta a v konečnom dôsledku aj zvýšeniu kompetencií lekárnikov.



"V prípade vzájomnej dohody všetkých zainteresovaných strán rezort bude pracovať v tejto veci na zmene legislatívy. Na úvod by mohla zahŕňať očkovanie proti chrípke, do budúcnosti nevylučujeme rozšírenie o očkovanie proti ochoreniu COVID-19," dodala Eliášová.