Slovenská lekárska komora víta použitie vakcíny Sputnik V

Zdravotná sestra ukazuje ampulky s ruskou vakcínou Sputnik V, archívne foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. marca (TASR) – Slovenská lekárska komora (SLK) víta použitie neregistrovanej vakcíny Sputnik V na Slovensku.povedal v utorok na tlačovej konferencii prezident komory Marian Kollár.Zdôraznil, že ako lekár sa nepozerá na to, odkiaľ vakcína pochádza, ale na to, či je účinná. O použití ruskej vakcíny SLK presvedčili nedostatok ostatných očkovacích látok a kritická situácia, v ktorej sa pacienti ocitli. Kollár považuje vakcínu za správny krok, ak zachráni čo i len jeden ľudský život. Pripomenul, že každý pacient, ktorý akúkoľvek vakcínu dostane, musí byť informovaný o možných rizikách.Komora pripomenula, že očkovanie spadá pod gesciu Ministerstva zdravotníctva SR. Keďže Sputnik V je neregistrovaným liekom, podľa komory sa bude musieť upraviť legislatíva tak, aby sa aj táto očkovacia látka mohla používať tými, ktorí ju chcú používať.Povedal tiež, že v najnovších vládnych opatreniach sa nenachádza. Podľa SLK prichádzajú neskoro a ich uvedenie do praxe sa zbytočne naťahuje. Kollár poznamenal, že nie je jasné, kto má čo zabezpečiť a odkontrolovať. Navyše ich považuje za málo adresné.Celkovú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu môžu podľa neho zlepšiť len jasné a cielené organizačné opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť preťažený zdravotnícky systém. Poznamenal, že nad pandémiou sa dá vyhrať ešte pred zdravotníckymi zariadeniami a nie množstvom pľúcnych ventilácií.Opatrenia pre ambulantnú sféru sú podľa SLK dosť problematické. Za rizikové ich považuje z dôvodu, že pravdepodobne zvýšia administratívu v tejto sfére. Komora podľa Kollára, naopak, navrhla znížiť administratívne úlohy na najnižšiu úroveň.Hovoriť by sa podľa lekárskej komory malo viac aj o kontrole hraníc. Pýta sa, ako sa bude postupovať voči ľuďom, ktorí sa budú vracať z exotických krajín, keďže eKaranténa by mala byť zavedená do konca apríla. Rovnako podľa komory nie sú známe podrobnosti okolo avizovaného covidového príspevku.Zmysel by videl v posilnení právomoci samospráv, vzniknúť by podľa komory mali lokálne pandemické komisie. Za kľúčové tiež považuje trasovanie kontaktov, v ktorom rovnako vidí úlohu samospráv.Ľudí vyzývajú lekári na disciplínu a dodržiavanie opatrení.