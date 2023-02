Milanová: Slovenská mediálna legislatíva môže inšpirovať aj Európu

Bratislava 20. februára (TASR) – Prijaté zmeny v oblasti mediálnych zákonov na Slovensku by mohli byť inšpiráciou aj pri príprave celoeurópskej legislatívy. V súvislosti s témami ochrany novinárov a médií, ktorými sa zaoberala pondelková medzinárodná konferencia Media Freedom 2023 v Bratislave, to po skončení kolokvia uviedla dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).



Vyjadrila podporu pripravovanému Európskemu aktu o slobode médií, vníma v tomto prípade synergiu s prijatou rekodifikáciou mediálnej legislatívy na Slovensku. "Nechcem, aby to vyznelo neskromne, ale myslím si, že sme k príprave našej legislatívy pristúpili tak, že môže v určitých momentoch byť inšpiráciou pre európske mediálne prostredie," povedala.



Upozornila, že aj diskusie a preberané témy na mediálnej konferencii ukázali, že ešte veľa vecí ostáva v tejto oblasti výzvou a vyžaduje si dôkladné a energické úsilie pri riešení problémov.



Podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová poukázala na to, že pondelkové podujatie je súčasťou sprievodných aktivít pripomínajúcich pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť zdôraznila, že práve táto tragédia bola momentom, aby sa v oblasti ochrany médií a novinárov začalo proaktívne konať. "Európska komisia vydala odporúčania pre jednotlivé členské štáty, aby posilnili ochranu novinárskeho prostredia," pripomenula Jourová s tým, že práve v aktuálnom roku bude komisia vyhodnocovať efekt prijatých opatrení na úrovni jednotlivých členských štátov.



Konferencia sa konala pod záštitou koalície Media Freedom Coalition, ktorá sa snaží aktívne presadzovať slobodu médií a ochranu všetkých, ktorí pracujú v mediálnom prostredí. Zástupkyňa MFC a veľvyslankyňa Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Gabriella Sancisiová dala do pozornosti holandsko-slovenskú spoluprácu, ktorá vyústila do založenia iniciatívy Bezpečná.Žurnalistika.sk. Impulzom k jej spusteniu bol i prieskum Investigatívneho centra Jána Kuciaka, podľa ktorého sa až dve tretiny slovenských novinárov stali počas posledného roka terčom nejakého útoku či hrozby. Spustená by preto mala byť aj webstránka, ako postupovať v prípade takýchto incidentov.



Chargé d'affaires veľvyslanectva Kanady na Slovensku Cheryl Cruzová, ktorá takisto zastupuje predsedajúcu krajinu MFC, zvýraznila prierezovosť tém na pondelkovej konferencii, osobitne vyzdvihla aj tému žien v novinárskej profesii.