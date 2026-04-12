Slovenská opozícia víta výhru Magyara, čaká budovanie dobrých vzťahov
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovenská opozícia víta na základe priebežných výsledkov víťazstvo Pétra Magyara v maďarských parlamentných voľbách. Očakáva budovanie dobrých maďarsko-slovenských vzťahov. Vyplýva to zo stanovísk opozičných strán na sociálnej sieti.
„Víťazstvo strany Tisza v Maďarsku je skutočne historický úspech, ktorý si zaslúži uznanie. Magyar má však pred sebou náročné úlohy aj veľké očakávania. Veríme, že naloží s dôverou voličov zodpovedne a naplní ich očakávania,“ skonštatovala SaS s tým, že volebný výsledok v Maďarsku je aj nádejou pre Slovensko v najbližších voľbách do Národnej rady SR.
Hnutie PS víta víťazstvo Magyara. „Gratulujeme Maďarsku k oslobodeniu sa spod režimu Viktora Orbána. Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Robert Fico,“ skonštatovalo. Hnutie Slovensko taktiež v tejto súvislosti hovorí o nádeji na zmenu v SR. „Dnes Fico prehral v Maďarsku, budúci rok dostane világoš na Slovensku,“ vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.
KDH podľa svojho stanoviska rešpektuje vôľu maďarských voličov. Od nového vedenia krajiny očakáva budovanie dobrých susedských vzťahov. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny a na rešpektovanie princípu dobrej a konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ,“ dodali kresťanskí demokrati.
Na základe čiastkových výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb v Maďarsku dominuje strana TISZA opozičného lídra Pétra Magyara. Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“.
