Slovenská polícia prijala pre požiar v Česku preventívne opatrenia
Česká polícia preveruje informáciu, že priemyselnú halu v Pardubiciach, ktorá tam vyhorela v piatok nadránom, úmyselne zapálila konkrétna skupina ľudí.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Polícia SR prijala pre požiar v českých Pardubiciach preventívne opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti na území Slovenska. Uviedla to na sociálnej sieti. Zároveň ubezpečila, že v súčasnosti neeviduje žiadnu konkrétnu hrozbu.
„Policajný zbor vníma udalosť v Českej republike, konkrétne v Pardubiciach, s maximálnou vážnosťou a je v kontakte ako s policiou ČR, tak s ďalšími zahraničnými partnermi v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce. V nadväznosti na túto situáciu boli prijaté primerané preventívne opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti na území Slovenskej republiky,“ uviedla polícia.
Dodala, že zároveň prebieha intenzívna spolupráca s ďalšími bezpečnostnými zložkami štátu s cieľom včasnej identifikácie prípadných bezpečnostných rizík. „V súčasnosti neevidujeme ani neidentifikujeme žiadnu súvislosť tohto incidentu s územím Slovenskej republiky. Na základe doposiaľ zistených a priebežne vyhodnocovaných informácií žiadna z nich nenaznačuje konkrétnu hrozbu na území Slovenskej republiky,“ priblížila s tým, že situáciu nepodceňuje a v prípade potreby je pripravená bezodkladne prijať ďalšie adekvátne opatrenia.
Polícia SR dodala, že podľa doposiaľ dostupných informácií česká strana preveruje okolnosti požiaru, pričom jednou z vyšetrovacích verzií je aj úmyselné zapálenie objektu. „Zároveň boli z verejného priestoru zaznamenané informácie o možnom prihlásení sa konkrétnej skupiny k tomuto skutku, ktorých dôveryhodnosť je aktuálne predmetom overovania. V tejto fáze je kľúčové pracovať výlučne s overenými informáciami a vyhýbať sa špekuláciám,“ podotkla.
Česká polícia preveruje informáciu, že priemyselnú halu v Pardubiciach, ktorá tam vyhorela v piatok nadránom, úmyselne zapálila konkrétna skupina ľudí. Tá sa podľa médií označuje za medzinárodnú organizáciu a svoj čin dáva do súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.
