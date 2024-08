Slovenská polícia vydala Česku podozrivého dezinformátora

Praha/Bratislava 21. augusta (TASR) - Českí policajti si v stredu od slovenských kolegov prevzali hľadaného muža podozrivého zo šírenia poplašnej správy. Podľa českých médií ide o Pavla Zítka, po ktorom česká polícia v apríli vyhlásila pátranie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes sme si v spoločnom centre v Hodoníne - Holíči od slovenských kolegov prevzali hľadaného muža, ktorý je v ČR podozrivý z trestného činu šírenia poplašnej správy. Z Hodonína ho previezli úsťanskí policajti na súd, ktorý rozhodne o jeho vzatí do väzby," napísala na sociálnej sieti X česká polícia.



To, či ide skutočne o Zítka, nechcela hovorkyňa polície Pavla Kofrová potvrdiť. Ako však podotkol server iDNES.cz, o tom, že Zítko bude v stredu vydaný do ČR, informoval v utorok jeho facebookový profil 'Pavel Zítko – Prezident 2023', ktorý spravujú jeho priaznivci.



"Zajtra (v stredu) Pavla prevezú z Trenčína do českej časti Československa. Chceme vás poprosiť o finančnú pomoc pre Pavla na právnika," uviedli vo videu na facebookovej stránke 'Československo TV17' jeho podporovatelia, ktorí neuznávajú súčasnú ČR a SR.



Server iDNES pripomenul, že Zítko podľa obžaloby počas pandémie koronavírusu zverejnil v roku 2021 na sociálnej sieti videá, v ktorých hovoril napríklad o negatívnych zdravotných dôsledkoch očkovania proti covidu-19.



Česká polícia po ňom vyhlásila pátranie v apríli tohto roka, lebo neprišiel na súdne pojednávanie v Chomutove. V júni ho zadržali policajti na Slovensku, kde sa pred súdnym procesom skrýval.



Zítka české médiá označujú za dezinformátora, ktorý často šíril hoaxy. V roku 2023 sa neúspešne pokúsil kandidovať na českého prezidenta.