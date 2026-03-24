Slovenská polícia zadržala podozrivého zo založenia požiaru v Česku
Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenská polícia vypátrala a zadržala na území SR jednu z osôb podozrivých v súvislosti s piatkovým (20. 3.) požiarom haly českej zbrojovky LPP Holding v českých Pardubiciach. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k vydaniu podozrivej osoby do Českej republiky. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. „Zároveň aj naďalej pokračujeme v intenzívnej spolupráci s českými partnermi,“ doplnili z Prezídia.
Zopakovali, že Policajný zbor od prvého momentu úzko spolupracoval s Políciou Českej republiky. Do pátrania bolo nasadené veľké množstvo síl a prostriedkov, pričom zapojené boli všetky potrebné policajné útvary a špecializované zložky vrátane protiteroristickej centrály. „Tie vynaložili maximálne úsilie nielen pri objasňovaní okolností, ale aj pri intenzívnom pátraní po podozrivých osobách v súvislosti s týmto teroristickým činom,“ dodali z polície.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok (20. 3.) nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku.
Zopakovali, že Policajný zbor od prvého momentu úzko spolupracoval s Políciou Českej republiky. Do pátrania bolo nasadené veľké množstvo síl a prostriedkov, pričom zapojené boli všetky potrebné policajné útvary a špecializované zložky vrátane protiteroristickej centrály. „Tie vynaložili maximálne úsilie nielen pri objasňovaní okolností, ale aj pri intenzívnom pátraní po podozrivých osobách v súvislosti s týmto teroristickým činom,“ dodali z polície.
Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok (20. 3.) nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku.