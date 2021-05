Slovenská pošta a ZSF vyhlásili anketu o najkrajšiu poštovú známku

Bratislava 3. mája (TASR) - Anketu o najkrajšiu poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020 vyhlásili Zväz slovenských filatelistov (ZSF) v spolupráci so Slovenskou poštou a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk. Záujemcovia v nej môžu navrhnúť aj to, čo by chceli zobraziť na slovenských známkach v budúcich rokoch. Svoje tipy môžu posielať do konca júla. TASR o tom informovala Iveta Dorčáková, hovorkyňa Slovenskej pošty.



Účastníci ankety majú v odpovediach na otázky uvádzať len jednu známku, respektíve obálku prvého dňa. Zapojiť sa môžu cez anketový formulár www.slovenskafilatelia.sk/anketa-2020, e-mailom s kontaktnými údajmi na adresu anketa@slovenskafiletelia.sk alebo poštou na adresu Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, opäť je potrebné uviesť kontaktné údaje.



"Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety," dodala Dorčáková s tým, že vydané známky si môžu záujemcovia pozrieť na www.pofis.sk a www.postoveznamky.sk.