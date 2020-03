Slovenská pošta cez víkend neotvorí prevádzky v obchodných centrách

Bratislava 13. marca (TASR) – Slovenská pošta zruší až do odvolania víkendovú prevádzku na svojich pobočkách v obchodných centrách a podľa potreby a vývoja situácie je pripravená aj na obmedzenie otváracích hodín ostatných pôšt. Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách, ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytuje pošta v upravenom režime aj naďalej. Informovala o tom v piatok hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská v súvislosti s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.



"V súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR s platnosťou od zajtra, 14. marca, až do odvolania, zatvárame počas víkendov všetky prevádzky pôšt v obchodných centrách," uviedla Rovenská. Pošta zároveň vyzvala firemných zákazníkov na obmedzenie alebo odsunutie objednávok distribúcie komerčných letákov.



Hovorkyňa tiež informovala, že všetkým osobám v karanténe nebude pošta zásielky doručovať a automaticky im nechá v schránke oznámenie o uložení zásielky. "O možnostiach predĺženia úložných lehôt zásielok a uplatnení bezkontaktného doručovania komunikujeme s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR," spresnila Rovenská.



Pošta zákazníkom odporučila vyhnúť sa návšteve pobočiek, a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb, cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, alebo počkať na upokojenie situácie. Vyťaženosť pobočiek sledujú určení pracovníci a pokiaľ to bude nutné, môžu zákazníkov požiadať, aby počkali na poradie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad pred budovou pošty.



Slovenská pošta nevylučuje ani ďalšie sprísnenie podmienok doručovania zásielok. "V prípade, že si situácia v konzultácii s kompetentnými autoritami vyžiada obmedzenie otváracích hodín pobočiek, zatvorenie pobočiek či iných prevádzkových priestorov Slovenskej pošty, alebo pozastavenie doručovania v určitých lokalitách, budeme verejnosť okamžite informovať,“ dodala Rovenská.