Slovenská pošta: Deti môžu písať listy a pohľadnice Ježiškovi

Bratislava 18. novembra (TASR) - Deti z celého Slovenska i sveta môžu aj v tomto roku písať Ježiškovi na adresu Ježiško 999 99, Slovenská pošta mu všetky odkazy doručí. Dôležité je uviesť na pohľadnici či liste spiatočnú adresu. Pohľadnicu môžu poslať aj cez špeciálnu internetovú aplikáciu mojapohladnica.sk. Spolu s odpoveďou im Ježiško pošle aj rozprávkový darček. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



"Slovenská pošta prináša už 23. ročník unikátneho projektu Vianočnej pošty, keď môžu deti písať svoje tajné želania Ježiškovi. V tomto roku sme Ježiškovi do Rajeckej Lesnej doručili už takmer 1100 listov, z čoho 660 bolo zo Slovenska a zo zahraničných krajín dominovali Nemecko, Čína, Rusko, Taiwan, Hongkong i Francúzsko," povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták. Prvý list adresovaný Ježiškovi prišiel 21. júla od Emky zo Zvolena a zo zahraničia, konkrétne z Nemecka, 20. augusta.



Obsahom detských listov sú prevažne zoznamy vytúžených darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Najčastejšie sú to hračky, školské aj športové potreby, knihy, tablety, spoločenské hry, ale aj živé zvieratká. "Som rád, že Slovenská pošta organizuje už 23. ročník Vianočnej pošty a okrem detskej radosti pestuje v deťoch aj zvyk posielať listy a písať perom. Je to písanie, ktoré je poctivé a má dušu, ktorá chýba e-mailom, chatom a SMS," uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.



Na adresu Ježiško 999 99 prišlo od vzniku projektu viac ako dva milióny pozdravov. Minulý rok putovalo na Ježiškovu adresu do Rajeckej Lesnej celkom 93.208 listov zo 42 štátov sveta.



Súčasťou otvorenia aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj predstavenie špeciálnej vianočnej poštovej známky so špecifickým symbolom T2 50g, ktorá zodpovedá cene 65 centov. Námetom tohtoročnej príležitostnej poštovej známky je kresba od Kristíny Gubienovej z Komárna.