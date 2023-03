Slovenská pošta: Deti sa môžu opäť zapojiť do súťaže o Najkrajší list

Bratislava 8. marca (TASR) - Aj v tomto roku sa môžu deti vo veku od deväť do 15 rokov zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Svetová poštová únia a na Slovensku v spolupráci s ministerstvom dopravy a ministerstvom školstva organizuje Slovenská pošta. Počas písania si majú mladí autori predstaviť, že sú superhrdinovia a ich úlohou je urobiť všetky cesty bezpečnejšími pre deti. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



"Úlohou účastníkov už 52. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov je napísať klasický list na danú tému v rozsahu maximálne 800 slov," priblížila. Podmienkou je, aby bol list písaný rukou a obsahoval formálne znaky ako hlavičku, v ktorej bude úplná adresa pisateľa, a dátum, kedy bol list písaný, oslovenie, hlavnú časť, zdvorilostné zakončenie, (nepovinné) P. S. a podpis.



V liste musí byť rovnako uvedený vek dieťaťa a názov školy. "Mladí ľudia môžu svoje písomné práce podporiť aj zaujímavou kresbou," doplnila Dorčáková. Svoje listy môžu posielať do 14. apríla na adresu Slovenskej pošty. Viac informácií o súťaži nájdu záujemcovia na webovej stránke www.posta.sk.



Na autorov troch slovenských najlepších listov čakajú podľa hovorkyne zaujímavé vecné ceny. Najlepší list národného kola súťaže bude preložený do anglického jazyka a zaslaný do medzinárodného kola súťaže.



Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie.