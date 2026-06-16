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Slovenská pošta prispôsobí prevádzku vybraných pobočiek letnému režimu
Voľné personálne kapacity posilnia pošty s vyšším počtom zákazníkov, aby si dovolenku dopriali všetci zamestnanci bez obmedzenia plynulosti prevádzky.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Slovenská pošta počas letných mesiacov dočasne prispôsobí prevádzkové hodiny vybraných pobočiek letnému režimu. Reaguje tak na prirodzený pokles návštevnosti v tomto období a zároveň vytvára priestor pre svojich zamestnancov na oddych. Úpravy prevádzky budú platiť od 1. júla do 30. septembra, informovala v utorok hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že rozsah zmien či dĺžka dočasného zatvorenia sa pri každej pobočke líši.
„Zákazníkom odporúčame, aby si pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny na webe alebo v aplikácii, kde uvidia aj počet aktuálne čakajúcich zákazníkov na otvorených pobočkách s vyvolávacím systémom,“ uviedla Peterová.
Voľné personálne kapacity posilnia pošty s vyšším počtom zákazníkov, aby si dovolenku dopriali všetci zamestnanci bez obmedzenia plynulosti prevádzky. „Pre našich klientov sa nič nemení - vďaka rozvinutým online službám a doručovateľom pošta prichádza priamo za nimi, nech sú kdekoľvek,“ podotkla hovorkyňa.
Takmer všetko je možné vybaviť prostredníctvom doručovateľov. Každý je vybavený služobným telefónom, ktorý zároveň funguje ako skener a platobný terminál. Za dobierku či šek je preto možné zaplatiť aj platobnou kartou. Zabezpečujú nielen doručovanie listových, doporučených, úradných a poistených zásielok, ale aj výplatu dôchodkov či sociálnych dávok a iné služby.
„Ak sa zdržiavate dlhšie mimo svojho trvalého bydliska, môžete využiť službu dočasnej zmeny doručovacej adresy. Po jednorazovom vybavení na pošte vám budú zásielky doručované na prechodnú adresu, napríklad na chatu alebo miesto letného pobytu, bez nutnosti chodiť kontrolovať schránku na trvalej korešpondenčnej adrese,“ priblížila Peterová. Riešením je aj splnomocnenie blízkej osoby na preberanie zásielok, možno ho vybaviť na ktorejkoľvek pošte bez potreby notárskeho overenia.
Ani so žltým lístkom nie je nutné ísť na poštu. Cez zákaznícky servis, web alebo mobilnú aplikáciu možno požiadať bezplatne o opakované doručenie na tú istú adresu alebo o preposlanie zásielky na miesto, kde sú ľudia zastihnuteľní, napríklad aj do balíkoboxu. Žltých lístkov sa dá zbaviť aj aktiváciou elektronického oznamovania zásielok.
Mobilná aplikácia Slovenskej pošty umožňuje posielať zásielky lacnejšie a aj bez návštevy pobočky. „V mobile alebo na webe vypíšete údaje o balíku či liste, zaplatíte poštovné online, vytlačíte adresný štítok alebo iba prepíšete vygenerované podacie číslo na obálku,“ ozrejmila Peterová. Poslať ich možno cez balíkobox, motorizovaného doručovateľa alebo zásielku nechať na poštu bez čakania. Na každej pobočke je miesto vyhradené pre online podané zásielky.
„Zákazníkom odporúčame, aby si pred návštevou pobočky overili aktuálne otváracie hodiny na webe alebo v aplikácii, kde uvidia aj počet aktuálne čakajúcich zákazníkov na otvorených pobočkách s vyvolávacím systémom,“ uviedla Peterová.
Voľné personálne kapacity posilnia pošty s vyšším počtom zákazníkov, aby si dovolenku dopriali všetci zamestnanci bez obmedzenia plynulosti prevádzky. „Pre našich klientov sa nič nemení - vďaka rozvinutým online službám a doručovateľom pošta prichádza priamo za nimi, nech sú kdekoľvek,“ podotkla hovorkyňa.
Takmer všetko je možné vybaviť prostredníctvom doručovateľov. Každý je vybavený služobným telefónom, ktorý zároveň funguje ako skener a platobný terminál. Za dobierku či šek je preto možné zaplatiť aj platobnou kartou. Zabezpečujú nielen doručovanie listových, doporučených, úradných a poistených zásielok, ale aj výplatu dôchodkov či sociálnych dávok a iné služby.
„Ak sa zdržiavate dlhšie mimo svojho trvalého bydliska, môžete využiť službu dočasnej zmeny doručovacej adresy. Po jednorazovom vybavení na pošte vám budú zásielky doručované na prechodnú adresu, napríklad na chatu alebo miesto letného pobytu, bez nutnosti chodiť kontrolovať schránku na trvalej korešpondenčnej adrese,“ priblížila Peterová. Riešením je aj splnomocnenie blízkej osoby na preberanie zásielok, možno ho vybaviť na ktorejkoľvek pošte bez potreby notárskeho overenia.
Ani so žltým lístkom nie je nutné ísť na poštu. Cez zákaznícky servis, web alebo mobilnú aplikáciu možno požiadať bezplatne o opakované doručenie na tú istú adresu alebo o preposlanie zásielky na miesto, kde sú ľudia zastihnuteľní, napríklad aj do balíkoboxu. Žltých lístkov sa dá zbaviť aj aktiváciou elektronického oznamovania zásielok.
Mobilná aplikácia Slovenskej pošty umožňuje posielať zásielky lacnejšie a aj bez návštevy pobočky. „V mobile alebo na webe vypíšete údaje o balíku či liste, zaplatíte poštovné online, vytlačíte adresný štítok alebo iba prepíšete vygenerované podacie číslo na obálku,“ ozrejmila Peterová. Poslať ich možno cez balíkobox, motorizovaného doručovateľa alebo zásielku nechať na poštu bez čakania. Na každej pobočke je miesto vyhradené pre online podané zásielky.