Slovenská pošta: Súťaž o najkrajší list potrvá do 5. apríla

Bratislava 24. marca (TASR) - Mladí autori majú ešte dva týždne možnosť prihlásiť sa do súťaže o Najkrajší list. Zapojiť sa do nej môžu do 5. apríla. Témou 50. ročníka medzinárodnej súťaže je list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s novým koronavírusom. Cieľom súťaže je zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócií. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Ako priblížila, podmienkou je napísať list rukou a poslať ho. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu s ochorením COVID-19 môžu záujemcovia svoje listy posielať aj elektronicky, a to na e-mailovú adresu najkrajsilist@slposta.sk. V prílohe mailu pošlú naskenovaný list alebo kvalitnú fotografiu listu.



Súťaž v písaní listov, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, je určená pre deti a mládež do 15 rokov. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie.



Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, úvodný a záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.



O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a rezortu dopravy. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú vecné ceny. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu tablet. Víťazný najkrajší list bude zároveň preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže.