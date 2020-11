Slovenská pošta umožní deťom napísať Ježiškovi aj tento rok

Bratislava 19. novembra (TASR) - Aj tento rok môžu všetky deti písať prostredníctvom Slovenskej pošty Ježiškovi. Pohľadnice alebo listy môžu poslať najneskôr do 17. decembra na adresu „Ježiško 999 99" alebo cez aplikáciu Moja pohľadnica. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Okrem pohľadníc a listov môžu deti posielať Ježiškovi aj kresby.vysvetlila Dorčáková s tým, že všetky informácie sú dostupné na internetovej stránke www.vianocnaposta.sk uviedla hovorkyňa s tým, že je preto dôležité uviesť aj spiatočnú adresu. Dodala, že Ježiško odpovedá nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme.Pozdravy, kresby či želania môžu deti z celého sveta posielať Ježiškovi od roku 1999. Umožňuje to projekt Vianočná pošta, ktorého hlavným cieľom je šíriť radosť a podporiť tradície klasickej listovej korešpondencie. Na adresu "Ježiško 999 99" prišli od vzniku projektu už takmer 2 milióny pozdravov. Minulý rok putovalo na adresu do Rajeckej Lesnej celkom 93.429 listov zo 46 štátov sveta.Podľa slov hovorkyne v roku 2020 už Ježiško dostal do svojej oficiálnej schránky v Rajeckej Lesnej takmer 400 listov zo Slovenska i zo zahraničia. Prvý list prišiel 16. júla.