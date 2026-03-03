< sekcia Slovensko
Slovenská pošta vydala veľkonočnú známku
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenská pošta v utorok vydala novú poštovú známku s názvom „Veľká noc 2026: Tradičné ovčiarstvo a salašníctvo“. Pripomína jednu z najstarších foriem hospodárenia na Slovensku, ktorá ovplyvnila spôsob života i tradičnú kultúru obyvateľstva, najmä v horských oblastiach. Motívom známky sú figurálne drevorezby znázorňujúce pastierov oviec. TASR o tom informovala hovorkyňa pošty Eva Peterová.
Súčasne so známkou vychádza aj obálka prvého dňa (FDC) s dátumom 3. 3. 2026 a domicilom mesta Banská Bystrica. Motívom známky aj FDC sú podľa Slovenskej pošty figurálne drevorezby s tematikou salašníctva z tvorby ľudového rezbára Eduarda Gregora zo zbierok Stredoslovenského múzea. Motív pečiatky FDC tvorí tradičný pastiersky črpák. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC aj pečiatky FDC je Adrian Ferda.
Pri príležitosti blížiacej sa Veľkej noci Slovenská pošta vydala aj celinovú pohľadnicu „Veľká noc 2026: Tradičné ovčiarstvo a salašníctvo“ s natlačenou novovydanou veľkonočnou známkou. Na obrazovej strane pohľadnice je zobrazená ďalšia figurálna drevorezba s pastierskym motívom z tvorby Gregora.
„Práve pastierska tematika a život na salaši sa stali hlavným námetom výtvarných návrhov veľkonočnej emisie 2026. Tým Slovenská pošta nadväzuje na tradíciu pripomínania významných prvkov kultúrneho dedičstva Slovenska prostredníctvom poštových známok,“ priblížila Peterová.
