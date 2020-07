Slovenská pošta vydáva známku k výročiu vzniku MHD v Bratislave

Bratislava 30. júla (TASR) – Slovenská pošta vydá v piatok (31. 7.) poštovú známku pri príležitosti 125. výročia vzniku mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave. Nominálna hodnota známky je 1,55 eura. TASR o tom informovala špecialistka komunikácie Slovenskej pošty Gabriela Hodálová.



Matej Benčík z občianskeho združenia Dopravná nostalgia priblížil, že prevádzka mestskej elektrickej železnice, ako jednej z prvých v strednej Európe, sa začala pred 125 rokmi. V tom čase sa začali písať i dejiny modernej bratislavskej MHD.



"Práve v roku 1895, presne 27. augusta ráno, na svoju prvú jazdu vyšiel z vozovne na dnešnej Pribinovej ulici prvý elektrický motorový vozeň. Jazda bola neverejná a predstavitelia mesta a ďalších spoločností sa odviezli zo Štúrovej ulice cez Námestie SNP, Hurbanovo a Hodžovo námestie, až na horný koniec Štefánikovej ulice, kde bola konečná zastávka," uviedol.



Jazda podľa jeho slov pokračovala späť rovnakou trasou do centra, odkiaľ sa električka vydala cez Jesenského ulicu a Hviezdoslavovo námestie na vtedajšiu Vitézovu ulicu, v pôvodnej osi ktorej pri rýchlom postupe dejín neskôr vyrástol Most Slovenského národného povstania.



Ako ďalej uviedol, verejnosť sa mohla prvou električkou odviezť v ten istý deň poobede, cestujúcich bolo viac ako 2000. Pred dnešnou hlavnou stanicou sa električka objavila ešte v tom istom roku v októbri. Celá trať bola dlhá viac ako tri kilometre a spoločnosť Bratislavská mestská elektrická železnica mala v tom čase 30 zamestnancov.



Známka má rozmery 44,1 × 26,5 milimetra. Technikou ofsetu ju vytlačila spoločnosť Tiskárna Hradištko. Motívom poštovej známky je historická Viedenská električka, ktorá v rokoch 1914 až 1945 jazdila z Bratislavy do Viedne. Spolu s poštovou známkou vydá Slovenská pošta aj obálku prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 31. júla 2020 a domicilom mesta Bratislava.



Motívom prítlače FDC obálky je alegória dopravnej situácie v Bratislave okolo roku 1914. Motívom FDC pečiatky je ženská postava opretá o pneumatiku v dobovom secesnom štýle. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Marian Komáček a autorom rytiny FDC je Rudolf Cigánik.