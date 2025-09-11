< sekcia Slovensko
Slovenská pošta získala na súťaži v Prahe štyri ocenenia
Slovenská pošta uspela aj v kategóriách moderných a inovatívnych prístupov.
Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská pošta získala na prestížnej medzinárodnej súťaži Praga Ars Philatelica rekordné štyri ocenenia za najkrajšie poštové známky sveta vydané v roku 2024. Súťaž sa uskutočnila začiatkom septembra na veľtrhu Sběratel v pražských Letňanoch. Najvýznamnejším úspechom je prvé miesto v kategórii Najkrajší rytý hárček sveta. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
„Rekordný počet štyroch cien dokazuje, že Slovenská pošta si aj naďalej drží pozíciu svetového lídra v známkovej tvorbe. Naše známky sú výnimočné tým, že sa pri nej dodnes používa tradičná a mimoriadne náročná technika oceľotlače, ktorú si zachováva už len pár krajín na svete a sú výsledkom spolupráce renomovaných akademických maliarov a špecializovaných rytcov, ktorí vytvárajú diela s vysokou umeleckou hodnotou,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Peterová spresnila, že oceneným hárčekom je emisný rad Ochrana prírody s motívom Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat - hadiar krátkoprstý, ktorého autorom je Jozef Česla. Známka už v minulosti získala ocenenie ministra dopravy SR, cenu „Krištáľovej známky“ udeľovanú generálnym riaditeľom Slovenskej pošty za najkrajšiu známku roka a prvé miesto v ankete Zväzu slovenských filatelistov. Ďalším úspechom je tretie miesto za rytú známku z emisného radu Umenie, Franz Anton Maulbertsch s motívom oltárneho obrazu Alegórie spásy z Kostola sv. Michala archanjela v Skalici.
Slovenská pošta uspela aj v kategóriách moderných a inovatívnych prístupov. Druhé a tretie miesto získala známka k 90. výročiu spoločnosti Chemosvit od ukrajinského grafika Mykolu Kovalenka s motívom viskózovej nite v tvare číslice 90. Bola vytlačená unikátnou technikou dvojfarebnej serigrafie, ktorá vytvára výrazný mikroreliéf.
