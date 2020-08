Slovenská rektorská konferencia sa pripája k spoločnému vyhláseniu EUA

Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Europian University Association (EUA) k rozpočtovým rozhodnutiam Európskej rady z 21. júla. Vyhlásenie je adresované poslancom Európskeho parlamentu. TASR o tom informovala referentka pre komunikáciu s médiami SRK Ľubica Benková.



Prezident SRK Rudolf Kropil svojim podpisom vyhlásenia, spolu s ostatnými predstaviteľmi národných konferencií rektorov, vyjadril poľutovanie nad tým, že po rokovaní o európskom rozpočte na nasledujúcich sedem rokov bude vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie prvýkrát v úpadku v porovnaní so súčasným obdobím. Európska rada rozhodla znížiť finančné zdroje vyčlenené pre program Horizon Europe v rámci plánu obnovy z pôvodne plánovaných 13,5 miliardy eur na päť miliárd eur. "V čase, keď je prínos výskumu a vývoja pre občanov najvýraznejší a keď sa zvýšili aj očakávania spoločnosti týkajúce sa dosahu vedy, zníženie maximálneho stropu financovania programu Horizon Europe ohrozuje základný výskum," uviedol Kropil.



Podobne je na tom aj programu Erasmus+. Znížením jeho rozpočtu na 21,2 miliardy eur predstavuje takmer 15-percentný pokles v porovnaní s posledným návrhom (24,6 miliardy eur). Rektori zároveň ľutujú, že týmto škrtom sa výrazne obmedzí rozvoj nových 41 európskych univerzít.



Národné konferencie rektorov univerzít dlhodobo zdôrazňujú potrebu väčšej európskej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Rektori požiadali Európsky parlament, aby prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie návratu k pôvodnému návrhu alebo návrat návrhu Európskej komisie z minulého mája, ktorý predstavuje sumu od 90 do 100 miliárd eur v rámci viacročného finančného obdobia.



Okrem toho rektori žiadali zavedenie nového ustanovenia, v rámci ktorého sa všetky pridelené prostriedky zo všetkých európskych programov, ktoré sa nepoužili, prerozdelia do programu Horizon Europe a Erasmus+.